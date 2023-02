Shadow and Bone : qui revient dans la saison 2 de la série Netflix

Netflix

Shadow and Bone revient sur Netflix avec un nouveau lot d’épisodes et dans Spoiler nous vous disons quels personnages reviennent dans cette fantastique fiction. Épingle de sûreté!

Ombre et os raconte l’histoire d’un monde divisé en deux par une immense barrière de ténèbres perpétuelles, où des créatures surnaturelles se préparent à jouir de la chair humaine. Une jeune soldate découvre un pouvoir avec lequel elle pourrait unir son pays, mais alors qu’elle lutte pour perfectionner cette nouvelle capacité, des forces obscures conspirent contre elle. Toutes sortes de personnages sont désormais en guerre et il faudra plus que de la magie pour survivre.

Quels personnages reviennent dans Shadow and Bone

Jessie Mei Li dans le rôle d’Alina Starkov :

C’est l’Invocateur du Soleil, l’un des Grisha les plus puissants et le seul capable de détruire Volcra et l’ombre. Elle est d’origine Shu, c’est pourquoi elle souffre de racisme et de discrimination même lorsqu’elle se révèle comme l’Invocateur du Soleil.

Ben Barnes dans le rôle du général Alexander Kirigan :

Il est le puissant Shadow Summoner, l’ancien commandant en second de tout Ravka et l’ancien chef de la deuxième armée, connu sous le nom de The Dark One. L’un des personnages fondamentaux de l’histoire fantastique de Netflix qui revient sur le deuxième lot d’épisodes de l’émission.

Archie Renaux dans le rôle de Malyen Oretsev :

Il est populairement connu sous le nom de Mal, il est le meilleur ami d’Alina Starkov depuis qu’ils sont très jeunes. Il a également été soldat dans la Première Armée et possède une compétence qui fait de lui un allié très important : il est l’un des pisteurs les plus talentueux de cette histoire.

Freddy Carter dans le rôle de Kaz Brekker :

Chef des Crows, l’un des nombreux gangs importants de la ville de Ketterdam, connu sous le nom de Dirty Hands. Il a une caractéristique qui se démarque : il boite sur une jambe, c’est pourquoi on le voit toujours utiliser une canne à tête de corbeau qui donne son nom à son groupe.

Kit Young dans le rôle de Jesper Fahey :

C’est un autre membre du gang Crows qui a de grandes compétences en tant que tireur d’élite. Il est né à Zemeni et est aussi un Durast.

Amita Suman dans le rôle d’Inej Ghafa :

Travaillant comme espion pour les Crows, il est d’origine Suli et a grandi en jouant avec sa famille en tant qu’acrobate. Elle est connue sous le nom de The Specter et c’est une combattante talentueuse utilisant des poignards comme armes préférées ainsi qu’une fervente religieuse, surtout à partir du moment où elle rencontre Alina.

Le synopsis de la deuxième saison de Ombre et os dit: « Alina Starkov est en fuite. Une lueur d’espoir pour certains et une traîtresse présumée pour d’autres, elle est déterminée à faire tomber l’Ombre et à sauver Ravka de la ruine. Mais le général Kirigan est revenu pour terminer ce qu’il avait commencé. Soutenu par une nouvelle armée terrifiante de monstres fantômes apparemment indestructibles et de redoutables nouvelles recrues Grisha, Kirigan est plus dangereux que jamais. ». La prochaine saison des premières de l’émission 16 mars.

