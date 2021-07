« Sky Rojo »: L’histoire derrière l’impressionnante scène de piscine de Coral

« Ciel rouge« A réussi à se positionner parmi les séries les plus populaires sur Netflix, entre autres, grâce à son histoire, son rythme et ses personnages. Pour cette raison, les fans de fiction espagnole attendent avec impatience la troisième saison du projet créé par Álex Pina (« La casa de papel », « White Lines ») et Esther Martínez Lobato (« El embarcadero », « Vis a vis » ) .

Outre d’autres aspects, le renouvellement dépendra également des acteurs principaux, qui ont précédemment déclaré que le travail sur les deux premiers volets de la série avait été très intense, mais qu’ils seraient prêts à continuer.

Ils ont également déclaré que le temps qu’ils ont passé ensemble sur le plateau leur a permis de développer une grande amitié et de partager des anecdotes dont ils se souviennent avec une affection particulière. Dans une vidéo pour la chaîne YouTube de Netflix, Lali Esposito Oui Véronique Sanchez Ils ont dit que le tournage est très méticuleux et prend beaucoup de temps pour les répétitions et les enregistrements.

« Il y a plusieurs jours de tournage. Les gens le voient en une microseconde et pensent que cela s’est fait en une journée et que cela prend, à chaque coup, beaucoup de temps », a expliqué l’actrice et chanteuse argentine. Pendant ce temps, Sánchez a déclaré: « La scène qui déclenche tout dans la série. Nous avons dû beaucoup répéter ».

Verónica Sánchez a déclaré qu’elle s’était blessée aux genoux et aux hanches lors de l’enregistrement de cette scène (Photo : Netflix)

L’HISTOIRE DERRIÈRE LA SCÈNE DE LA PISCINE DE CORAIL

En outre, Véronique Sanchez Il a parlé d’une de ses meilleures scènes dans « Ciel rouge« Il s’agit de la séquence de la piscine où elle est si haute qu’elle ne peut même pas se tenir debout. Dans une interview avec Sensacine, il a assuré que c’était une scène très amusante à faire, mais aussi très épuisante.

« C’était un défi absolu. Tellement amusant à faire. Très difficile. Épuisant aussi. Et mes amis m’ont vu blessé pendant plusieurs jours pour avoir répété le tir encore et encore, en me traînant sur cette pelouse. Mes genoux, mes cou-de-pieds et mes hanches ont été totalement détruits ».

D’un autre côté, Lali Esposito Il a salué le travail des cascadeurs, a mentionné que même bouger les pieds dans la scène où Wendy est prise par le cou nécessite une personne experte.

« Le sol de Romeo était glissant mais je n’ai jamais vu personne se battre comme cette femme », a déclaré Sánchez. «Elle arrivait en courant, allumait une lampe et pouvait frapper sans que les talons ne s’écartent le moins du monde. Quand j’ai dû me lever pour récupérer le trophée, j’ai pensé que ça me tuait. Le plus dur était de se lever ».