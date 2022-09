Once Upon A Small Town Episode 7 Date de sortie, compte à rebours, spoilers – Tout ce que vous devez savoir

Beaucoup de gens de nombreuses régions s’interrogent sur la date de sortie de l’épisode 7 de Once Upon A Small Town. Maintenant, après avoir regardé tous les épisodes précédents, la curiosité des fans pour son prochain épisode a été encore plus libérée. Nous sommes donc ici avec le guide séparé pour vous tous. Si vous recherchez également la même chose, ne vous inquiétez pas, vous avez atteint le bon endroit.

Dans cet article, nous couvrirons tous les détails possibles concernant la date de sortie de l’épisode 7 de Once Upon A Small Town. Ici, nous révélerons également toutes les informations comme où regarder des séries dans différentes régions, sa liste d’épisodes, les informations sur la distribution. Alors sans plus tarder faisons connaître toutes ces informations.

C’est une série télévisée en streaming sud-coréenne réalisée par Kwon Seok-jang. Cette série a été adaptée d’un roman Web de Park Ha-min. Son premier épisode est sorti le 5 septembre 2022. Cette série est nouvelle mais bien qu’il s’agisse d’une nouvelle série, elle a réussi à gagner en popularité non seulement en Corée du Sud mais aussi dans de nombreux autres pays.

L’histoire de ce spectacle suit Han Ji-yul et ici vous verrez au départ qui se réinstalle dans le village de Heedong contre son choix. Ici, il rencontre une policière dont le nom est Ahn Ja-young, un initié de la ville avec un secret amical. A partir de là, toute l’histoire commence. Au fur et à mesure que vous commencerez à suivre cette série, vous la trouverez vraiment très intéressante. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans de cette série recherchent la date de sortie de l’épisode 7 de Once Upon A Small Town. Alors sachons-le.

Il était une fois une petite ville Épisode 7 Date de sortie

Si nous parlons de la date de sortie de l’épisode 7 de Once Upon A Small Town, l’épisode 7 de cette émission sortira le 19 septembre 2022. Si vous êtes prêt à regarder cet épisode à venir, marquez simplement la date et attendez sa sortie. Actuellement, de nombreuses personnes non seulement de Corée du Sud mais aussi de nombreux autres pays attendent cet épisode.

Où regarder Il était une petite ville ?

Si vous voulez vraiment regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Netflix et c’est la seule plateforme de streaming pour la série. Vous pouvez regarder cette série si vous avez son abonnement ou vous devrez l’acheter. Après l’abonnement, vous aurez accès à de nombreuses autres séries et films disponibles sur Netflix.

Liste des acteurs

Voici la liste des acteurs de cette série.

Park Soo-young dans le rôle d’Ahn Ja-young

Choo Young-woo dans le rôle de Han Ji-yul

Baek Seong-cheol dans le rôle de Lee Sang-hyeon

Na Chul comme Choi Yun-hyeong

Park Ye-ni dans le rôle de Young-Sook

Ha Yul-ri comme Choi Min

Lee Dong-chan comme grand-père Deok-jin

Jung Suk-yong dans le rôle de Hwang Man-seong.

Baek Ji-won dans le rôle de Choi Se-ryun

Park Ji-ah dans le rôle de Cha Yeon-hong

Yoo Yeon comme Kyeong-ok

Roh Jae-won dans le rôle de Yoon Geun-mo

Le dernier mot

Donc enfin, nous allons conclure cet article et nous espérons vraiment que vous avez toutes les réponses à vos questions concernant la date de sortie de Once Upon A Small Town Episode 7, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. . Alors, attendez la date indiquée pour regarder cet épisode. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 7 de Once Upon A Small Town dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

