La série qui réunira Jodie Comer avec l’un des cinéastes du moment

l’actrice de tuant la veille Elle est sur le point de dire au revoir au personnage qui a changé sa vie, mais elle a un projet qui l’attend. Si tout se passe bien, cela peut être vu à travers l’écran HBO.

©IMDBL’actrice dira au revoir à Killing Eve après quatre saisons.

Depuis son apparition en tuant la veilleune série qui approche de la fin de sa quatrième et dernière saison, jodie manger est devenu l’une des sensations de Hollywood. L’actrice faisait partie de grands projets comme le dernier duel près de Matt Damon et Adam Driverainsi que partagé le rôle principal de FreeGuy près de Ryan Reynolds. Maintenant, elle est prête pour sa prochaine étape dans l’industrie.

date limite a rapporté que l’actrice de 29 ans avait accepté sa participation au prochain projet de l’un des réalisateurs du moment, Adam Mc Kay. La personne en charge de films comme Le grand court et Ne regarde pas est occupé avec le lancement de Temps gagnant, mais cela ne signifie pas qu’il ne peut pas continuer à façonner d’autres histoires. D’autant plus qu’une de ses prochaines étapes le ramènera avec HBO.

Les médias susmentionnés ont rapporté que Manger sera le protagoniste de grand suisseune série qui sera vue par HBO mais c’est toujours dans les instances de développement. Cela a à voir avec le fait que la production sera basée sur un livre qui n’a pas encore été publié. Jen Béagin est chargé d’avoir écrit la publication homonyme dans laquelle il s’inspirera Adam Mc Kay pour façonner votre histoire. Il convient de noter que, malgré tout ce qui reste à faire, il y avait au moins 14 studios prêts à rester avec le projet avant HBO gagner la négociation.

L’histoire se concentre sur Flavie, une femme qui se consacre à transcrire anonymement des séances de sexothérapie, jusqu’à ce qu’elle finisse par être obsédée par l’un des patients avec qui elle commence à avoir une relation dangereuse. La fiction sera produite par A24le studio derrière fonctionne comme milieu de l’été, Dame Oiseau et milieu des années 90. jodie manger ne sera pas seulement le protagoniste mais produira également aux côtés McKay et l’auteur du livre.

La série Parasite, un autre grand projet McKay

Le réalisateur travaille également sur une autre grande série très attendue dans HBO. C’est un renversement de parasitele film qui a balayé les oscars de 2020 et qui a été pensé par Bong Joo-ho. Les dernières nouvelles concernant ce projet ont été annoncées il y a près d’un an, lorsque McKay dénombré: «Nous passons le meilleur moment. Nous venons de finir de terminer notre incroyable salle des écrivains. En gros avec le réalisateur bang, j’ai détaillé toute la série pendant la quarantaine. Il supervisait tout. » De plus, il a précisé qu’il ne s’agirait pas d’un refaire mais il racontera une histoire totalement originale, avec de nouveaux personnages. « C’est dans le même univers que le film, mais c’est une histoire originale qui vit dans le même monde »a-t-il fait remarquer.

