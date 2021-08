Till Lindemann a été accusé d’avoir vendu illégalement des NFT

Le musée de l’Ermitage, situé dans la ville russe de Saint-Pétersbourg, est l’une des plus grandes institutions de préservation de l’art et des antiquités au monde et a récemment lancé un acte d’accusation contre l’auteur-compositeur-interprète Till Lindemann, connu pour son travail en tant que chanteur dans le groupe de metal industriel Rammstein.

La semaine dernière, Lindemann a annoncé la vente d’une série de Jetons non fongibles (NFT en anglais), qui pour la modique somme de cent mille euros (environ 118 mille dollars US) en plus d’obtenir de l’art numérique exclusif, vous pouviez partager un dîner à Moscou en compagnie du musicien, dans le cadre d’une expérience VIP pour ses fans.

Cependant, l’Ermitage souligne que le chanteur de Rammstein vendrait des NFT non autorisés qui portent ses images. Ce matériel a été initialement filmé pour la vidéo de « Beloved Town », l’un des singles les plus récents de Lindemann, qui a obtenu l’autorisation de le filmer, mais la vente de ces NFT viole les conditions d’utilisation de ce matériel.

À travers une déclaration du musée de l’Ermitage publiée via son compte Facebook officiel, il est révélé que Till Lindemann a reçu un avertissement de violation de licence concernant ces « jetons illégaux ».

« M. Lindemann publie une série de NFT avec des images numériques prises à l’Ermitage lors d’un tournage, en utilisant des images d’objets de la collection du musée et des intérieurs de sa collection symbolique, également avec la désignation » Hermitage Edition « , ce qui n’était pas le cas. ou n’aurait pas pu être d’accord avec le musée », précise l’accusation portée contre le musicien.

Jusqu’à présent, Till Lindemann ou ses représentants n’ont pas publié de commentaires officiels sur la question. Actuellement, le chanteur se prépare avec le reste des membres de Rammstein à effectuer sa tournée européenne en mai 2022, qui aura lieu avant l’arrivée du groupe aux États-Unis la même année.