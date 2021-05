La triste enfance de Michael Landon, star de « The Ingalls Family »

Depuis plus de trois décennies, Michael Landon il a gagné l’affection et l’admiration du public en devenant l’un des personnages les plus emblématiques de la télévision. Et ce n’était pas pour moins, car ses interprétations dans « Aubaine« (1959-1973), »La famille Ingalls»(1974-1983) et«Chemin au ciel»(1984-1989) le fit s’immortaliser.

Bien qu’il ait eu une carrière réussie et accomplie, il est presque impossible d’imaginer que cet acteur hollywoodien bien-aimé a eu une vie difficile, surtout dans son enfance.

Ensuite, nous vous raconterons les démons internes auxquels le populaire Charles Ingalls a dû faire face depuis son enfance dans la série «Little House on the Prairie».

L’acteur, écrivain, producteur et réalisateur américain a cessé d’exister à 54 ans, le 1er juillet 1991, près de trois mois après avoir reçu un diagnostic de cancer du pancréas. (Photo: NBC)

UNE ENFANCE DOULOUREUSE

Depuis qu’il était petit, Landon a eu une vie très compliquée. Et est-ce que étant le fils d’une mère catholique et d’un père juif, il a été victime de l’antisémitisme par ses camarades de classe. Quelque chose qu’il a compté quelques années avant de mourir.

Mais il n’y avait pas tout, puisque dans sa maison il a vécu un autre enfer, eh bien sa mère souffrait de troubles psychologiques qui la poussaient à penser constamment au suicide. Cette situation l’a amené à être alerte, car il ne voulait pas que sa mère l’abandonne.

Lors de vacances à la plage en famille, sa mère a tenté de se noyer, mais il l’a sauvée. En raison de ses tentatives pour la sauver, Michael a fini par vomir, quelque chose dont il se souvient comme étant la pire expérience.

A tout cela s’ajoutait le Surcharge de stress causée par les tentatives de suicide de sa mère qui ont nui à sa santé quand il était petit, conduisant au problème de l’enfance de l’énurésie nocturne (miction involontaire pendant le sommeil).

Le pire de tout était que sa mère, ne comprenant pas l’état de son fils, avait accroché les draps humides à sa fenêtre pour que tout le monde puisse les voir. Cela a été documenté dans la biographie non autorisée «Michael Landon: son triomphe et sa tragédie».

Au fil des années, déjà adolescent, il a subi un accident de moto qui l’a laissé le visage presque défiguré, devant subir une reconstruction faciale, a publié Infobae.