Le mari expulse la sœur de sa femme et ment à ce sujet

Une femme bouleversée est allée sur Reddit pour partager un conflit pénible qu’elle avait traversé avec sa famille.

Le subreddit « AITA », ou « Suis-je le trou ** », est une communauté en ligne où les gens peuvent venir partager leurs frustrations de manière anonyme avec des étrangers et obtenir l’opinion d’étrangers sur le conflit.

Les utilisateurs du subreddit votent ensuite pour savoir qui est « le trou ** », le cas échéant.

La femme s’inquiète si elle a réagi de manière excessive après que son mari a expulsé sa sœur et son petit neveu.

La femme partage que sa sœur de 20 ans venait de sortir d’une mauvaise relation, alors elle et son mari lui ont tous deux volontairement ouvert leur maison.

Elle explique qu’à la suite de la rupture, sa jeune sœur s’était retrouvée avec un fils de 5 mois ainsi que des luttes mentales telles que le PPD et la dépression.

La femme explique très clairement qu’au début, son mari était enthousiaste à l’idée de laisser sa sœur rester avec eux lorsqu’elle l’a demandé, et il l’a même prise en charge et l’a amenée chez eux.

Peu de temps après que sa sœur a emménagé, le mari a commencé à voir cela comme un problème.

La sœur de la femme n’y séjournait que depuis deux semaines lorsque son mari a commencé à se plaindre de la nouvelle situation de vie, particulièrement frustré par les pleurs de leur neveu, qui, selon le mari, « lui causent du stress ».

Comprenant que les bébés sont susceptibles de pleurer, la femme n’a pas vraiment eu beaucoup de consolation pour les plaintes, mais elle « a suggéré qu’il mette des écouteurs » pour bloquer le bruit.

Il a soudainement laissé tomber le problème et la femme a cessé de s’inquiéter pendant un moment.

Il y a une semaine, écrit-elle, elle est sortie de la ville pour les funérailles d’un ami, tandis que son mari est resté avec sa sœur « pour s’assurer qu’elle va bien ».

Quand elle est rentrée chez elle, sa sœur était partie.

Elle raconte que son mari a affirmé qu’elle avait décidé de rester avec un ami, de faire ses bagages et de partir ce matin-là.

Il lui a même donné une lettre, affirmant qu’elle venait de sa sœur, mais en découvrant toutes ces informations étranges, la femme écrit : « C’était tellement étrange… surtout après avoir lu la lettre. »

De toute évidence, ce n’était pas une lettre très convaincante car elle avait essayé d’appeler sa sœur à plusieurs reprises jusqu’à ce que son mari «trouve» son téléphone qu’elle avait apparemment «oublié».

Même ses autres parents ne savaient rien de l’endroit où se trouvait sa sœur.

Quand elle a découvert la vérité, la femme était furieuse.

La veille de la publication de son histoire, la femme a été appelée par un numéro inconnu, et c’était sa sœur.

C’est au cours de cette conversation que la femme s’est rendu compte qu’on lui avait menti : sa sœur n’était pas partie d’elle-même mais avait été mise à la porte par son mari, lui disant de « prendre la responsabilité de ses propres décisions ».

Dans son message, elle explique : « J’étais sous le choc lorsqu’elle m’a expliqué qu’elle n’était pas avec une amie mais dans un refuge et qu’elle n’avait pas d’argent ».

Elle a explosé contre son mari quand il est rentré à la maison, furieuse qu’il fasse ça à sa sœur et lui mente à ce sujet.

Pendant ce temps, explique-t-elle, « il a dit que j’étais injuste et que j’avais tort de lui reprocher de vouloir la paix dans sa maison ».

Mais elle ne pouvait pas comprendre comment il justifiait son côté, alors qu’il continuait à l’accuser de donner la priorité à sa sœur par rapport à lui, elle estimait qu’il était justifié de protéger au moins leur petit neveu.

Elle ne voulait pas les laisser dans le refuge, alors elle lui a dit qu’elle les reprendrait demain, mais il a menacé de changer les serrures de leur maison pendant son absence, disant que sa sœur n’était pas autorisée à revenir.

Maintenant, elle est perdue dans la situation et termine avec une mise à jour disant qu’elle va rester dans un hôtel pour la nuit et essayer de rencontrer sa sœur et discuter d’un plan dès que possible.

Le verdict était : pas le trou du cul.

Sans surprise avec cette histoire, la plupart des utilisateurs de Reddit étaient beaucoup plus consternés par les actions de son mari que par celles de l’écrivain.

Non seulement pensaient-ils que le mari était « le trou ** » dans cette situation, mais beaucoup craignaient qu’il soit bien plus dangereux que la femme ne pouvait même l’imaginer.

Le commentaire du haut avertit l’auteur du message en tant que tel, en disant: « C’est un homme dangereux. Il a jeté une femme et son nouveau-né dans la rue sans se soucier de ce putain de monde. Maintenant, il menace de vous exclure de votre propre maison. Vous devez divorcer de lui. Immédiatement. »

C’était un fil conducteur dans les meilleurs commentaires : beaucoup ont donné à la femme plus de réflexion qu’elle n’avait probablement négocié.

Alors qu’elle essayait surtout de comprendre d’où il venait et si elle avait réagi de manière excessive, de nombreux commentateurs ont souligné que ces comportements de son mari ne devraient pas être acceptables, peu importe d’où il vient.

Un commentateur a souligné à quel point il n’était pas digne de confiance d’agir ainsi, en disant: «Il est allé DANS VOTRE DOS pour faire cela à votre bien-aimé. Il a FAIT UNE LETTRE. Il vous a caché son téléphone. C’est complètement hors de proportion avec tout ce qui s’est passé. C’était une cruauté injustifiée et un abus de confiance. Gtfo de cette relation. Il va absolument répéter ce comportement.

Donc, il semble que dans ce cas, l’utilisateur concerné pourrait avoir affaire à quelque chose de pire qu’un trou **, mais nous ne pouvons qu’espérer que la femme suivra certains des conseils donnés et se protégera.

