Lorraine Bracco, la star des sopranos, a acheté une maison en Italie pour 1 euro

Lorraine Bracco a attiré le public pendant des décennies grâce à ses rôles de premier plan en tant que personnages italo-américains dans Les Sopranos, Goodfellas, et plus. Sa dernière entreprise, cependant, est sur un réseau que la plupart des gens ne s’attendraient pas à la voir: HGTV.

Lorraine Bracco a une nouvelle émission HGTV

Depuis son temps Les Sopranos, Lorraine Bracco a réussi à se tenir occupée. Elle a joué dans la procédure de la police de la TNT Rizzoli et îles pendant six ans et a également eu un passage invité sur Sang bleu, un autre drame policier. Elle a même prêté sa voix à des séries animées telles que Cavalier BoJack.

Le dernier mouvement de carrière de Bracco la fait voyager dans la patrie de sa famille. Elle a vu que le maire de Sambuca di Sicilia vendait 16 maisons à rénover dans la petite ville de Sicile afin d’attirer de nouveaux résidents dans la ville et de revitaliser différents quartiers.

Ma grande aventure italienne présenté en première sur HGTV le 30 octobre et raconte le travail de Bracco pour rénover et restaurer la villa. «Je crois que la vie est une aventure», a déclaré Bracco dans l’émission.

Lorraine Bracco a acheté une villa de 200 ans en Sicile à un prix avantageux

Posséder une villa dans une ville perchée en Italie est un rêve pour tout le monde, en particulier pour de nombreux Italo-Américains. Mais ce qui a attiré Bracco à Sambuca, ce n’était pas seulement l’offre d’acheter une maison; c’était le fait que les maisons n’étaient à vendre que pour un euro. Oui, tu l’as bien lu.

«Quand j’ai vu l’article selon lequel vous pouviez acheter une maison à Sambuca pour un euro, j’ai sauté dessus», a déclaré Bracco dans l’émission. «Alors, je suis venu dans l’avion. J’ai acheté la maison. Je suis très heureux d’être ici, de rencontrer et de travailler avec les habitants et de vivre parmi eux. Je suis ici pour rendre hommage à ma famille qui vient de Sicile.

L’état de la maison centenaire, cependant, pourrait expliquer le prix étonnamment bas. Il n’y avait ni électricité, ni eau courante, ni cuisine, ni salles de bain, et devait être vidé en raison de la détérioration de ses sols, de ses murs en ruine et de son toit délabré.

Lorraine Bracco doit agir vite si elle veut garder la maison

Bien que le village de Sambuca devrait être ravi d’accueillir de nouveaux résidents (y compris un célèbre acteur italo-américain), le maire a tout de même mis en place des règles pour le processus d’emménagement dans les maisons. Toutes les maisons doivent être achevées dans les trois ans suivant l’achat, et les acheteurs doivent également déposer une caution de 5000 euros lorsqu’ils s’engagent.

Bracco a récemment discuté de toute l’expérience lors d’une apparition sur Le spectacle de la salle Tamron. «J’étais très effrontée», a déclaré Bracco dans son accent bourru de Brooklyn. «J’ai écrit une très belle lettre. j’ai dit [the mayor] que j’étais une actrice américaine italienne, que mon grand-père était de Palerme, et que peut-être Je pourrais demander à un réseau américain, HGTV, de me filmer en train de faire cette rénovation.

Bracco a admis qu’elle avait fait traduire la lettre en italien – « Cette était la clé! dit-elle avec un clin d’œil – et qu’elle n’est même jamais allée dans la région d’origine de son grand-père, la Sicile.

«Quand j’ai dit à mes enfants que je voulais faire ça, ils m’ont regardé, ils ont pris une seconde, ils ont pris une inspiration, et ils ont dit: ‘Eh, ce n’est pas la chose la plus folle, maman, que vous ayez jamais voulu faire ! »