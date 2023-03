La série Paramount + qui a réuni Bryan Cranston avec une star de Breaking Bad

Paramount+

L’acteur qui a joué Walter White est à la tête d’une production de deux saisons qui l’a réuni avec un vieil ami.

© IMDbBreaking Bad.

Sans aucun doute, Breaking Bad C’est l’une des meilleures séries de l’histoire mais c’est aussi l’une des plus importantes depuis que la télévision existe en tant que telle. production dirigée par bryan cranston et Aaron-Paul redéfinit la manière dont les fictions sont faites pour le petit écran (aujourd’hui, principalement, pour le streaming).

Dans Paramount+ trouver une série qui n’a que deux saisons (avec lesquelles elle clôturera son histoire), qui l’a comme protagoniste bryan cranston. Il s’agit de votre Honneurà propos de On vous disait il y a quelques jours dans cette notequi gagne encore plus en pertinence quand on souligne qu’il l’a rapproché d’une autre star de Breaking Bad.

Dès le quatrième épisode de votre Honneurla série (produite à l’origine par afficher l’heure) a la participation de Marc Margolis. Qui est cet acteur ? Rien de plus et rien de moins que l’artiste qui a donné vie à Hector Salamanque dans Breaking Bad et qu’il était responsable de l’une des meilleures morts que ladite série ait montrées.

Dans votre Honneur, Marc Margolis est chargé de donner vie à Carmin Conti, icône emblématique de la mafia italienne qui est, en même temps, le beau-père du plus important caïd du crime organisé de la Nouvelle-Orléans. Contrairement à « oncle » Salamanquedans cette production il joue un rôle avec plus de mouvement et de dialogue, qui le présente comme quelqu’un dont on a plus peur que lui-même Jimmy Baxter (Michael Stuhlbarg) qui était considéré comme le plus grand criminel du sud des États-Unis.

+Combien de chapitres reste Votre Honneur

Actuellement, vous pouvez voir dans Paramount+ la première saison complète et les six premiers épisodes de la deuxième tranche. Ce dimanche s’achèvera dans afficher l’heureoù ils ont trois épisodes d’avance, tandis que dans Paramount+ Un nouveau est publié chaque vendredi. Au total, il reste quatre chapitres pour connaître la fin de la série sur la plateforme de streaming.

