Diablo 4 Beta : les heures de début de préchargement sont désormais définies

Diablo 4 bientôt en bêta ouverte. Il y a aussi un accès anticipé pour eux et maintenant nous savons déjà quand vous pouvez commencer les téléchargements. Les heures de début de préchargement sont fixes. Pour que les lignes brillent et que les serveurs durent.

Diablo 4 : La bêta ouverte arrive bientôt, quand commencera le préchargement ?

C’est de cela qu’il s’agit : Avec « Diablo 4 », l’un des jeux les plus attendus de l’année arrive. tu peux essayez-le dans la bêta ouverte avant même la sortie officielle. Quand vous pouvez télécharger la version bêta à l’avance, c’est maintenant aussi clair.

La bêta est divisée : Le Diablo 4 bêta ouverte commence réellement le 24 mars et jusqu’au 26 mars Mars. Toutes les informations à ce sujet peuvent être trouvées dans l’article 45secondes.fr lié ici.

Avez-vous déjà précommandé Diablo 4 ?mais grâce à l’accès anticipé à la version bêta, vous pouvez également la démarrer plus tôt : à partir de 17-19 mars. Vous pouvez alors également jouer à la version bêta normale.

Ensuite, le préchargement commence : Il ne va pas tarder à commencer. Les heures de début de téléchargement varient selon que vous êtes ou non en accès anticipé.

Accès anticipé: Le préchargement commence le mercredi 15 mars à 17h00, heure d’Europe centrale (CET).

Le préchargement commence le mercredi 15 mars à 17h00, heure d’Europe centrale (CET). Bêta ouverte: Le préchargement commence le mercredi 22 mars à 17h00 CET.

Toute personne ayant participé à l’accès anticipé à la bêta et souhaitant participer à nouveau au deuxième week-end de bêta ouverte aura besoin des fichiers du jeu pour la bêta « Diablo 4 » ne pas télécharger à nouveau.

Quelle sera la taille du téléchargement ? Dans l’officiel Configuration système requise pour les week-ends bêta de « Diablo 4 » dit que vous au moins 45 Go d’espace disque libre sur le PC aurait dû partir. La taille exacte du préchargement sur Xbox One, Xbox Series S/X, PS4 et PS5 n’est pas certaine.

Avez-vous des codes d’accès anticipé ? Ensuite, vous pouvez les échanger ici sur diablo.com/beta. Pour cela, vous devez vous connecter (ou créer un compte Battle.net). Ensuite, vous choisissez votre plateforme, la région et c’est tout. Vous recevrez ensuite le reste des informations par e-mail.

Vous vous lancez dans la bêta de Diablo 4 ? Qu’espérez-vous ? Sur quelle plateforme joues-tu ? Dites le nous dans les commentaires.