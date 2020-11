Ouvrir le panneau de configuration dans Windows 10: il existe ces options

Le panneau de configuration n’a pas disparu sous Windows 10 – mais mieux caché que dans les anciennes versions. Nous vous montrerons les options disponibles pour modifier les paramètres du système d’exploitation et du PC.

Microsoft s’est évidemment fixé comme objectif de remplacer de plus en plus le bon vieux panneau de configuration de Windows 10 par le menu «Paramètres». Avec presque chaque nouvelle mise à jour, l’ancien menu de contrôle est encore plus caché dans les profondeurs du système d’exploitation et de plus en plus de fonctions sont supprimées.

Le panneau de configuration est toujours là dans Windows 10.

Jusqu’à il y a quelque temps, il était encore possible de faire un clic droit sur le bouton Windows dans la barre des tâches et d’accéder à l’entrée correspondante dans le panneau de configuration. Cependant, cette entrée est maintenant manquante. La commande système elle-même est toujours là, l’utilisateur n’a tout simplement plus de route directe vers elle.

Trouver le panneau de configuration dans Windows 10: option 1

Dans la version actuelle de Windows 10, vous ne trouvez plus le panneau de configuration classique via un bouton de menu. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser la fonction de recherche du système d’exploitation dans la barre d’état système. Cliquez simplement sur le champ de recherche ou sur la loupe dans la barre d’état système et entrez « Panneau de configuration« dans le champ de recherche. Le premier résultat affiché par la recherche devrait être le bon vieux panneau de contrôle. Cliquez dessus et le menu s’ouvrira.

Ouvrir le panneau de configuration dans Windows 10: option 2

Il existe même une deuxième manière d’accéder au panneau de configuration qui est un peu plus directe:

Ouvrez le champ de commande Exécuter avec le raccourci clavier Windows + R Tapez la commande « Contrôle« dans le champ et confirmez avec Entrée Le panneau de contrôle s’ouvre directement.

La commande système s’ouvre directement avec la commande « Contrôle ».

Mieux encore: le Godmode

En fait, Windows 10 offre aux utilisateurs une autre option beaucoup plus complète pour modifier les paramètres du système. Avec le soi-disant Godmode, Microsoft a créé une option cachée pour regrouper tous les menus dans un seul dossier. En tant qu’utilisateur, vous devez créer vous-même ce dossier. Pour ce faire, cliquez simplement avec le bouton droit sur le bureau pour créer un nouveau dossier et donnez-lui le nom cryptique suivant:

Toutes les tâches. {ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Dès que vous aurez sauvegardé le dossier sous ce nom, il sera automatiquement transformé en un nouvel outil appelé « Toutes les tâches », que vous pourrez utiliser pour gérer tous les paramètres du PC. La gamme de fonctions de Godmode va bien au-delà de celle de la commande système classique.

Le dossier « Toutes les tâches » offre la gamme complète des options de paramétrage.

