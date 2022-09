Ne t’inquiète pas chérie: Florence Pugh établit le record de carrière de Harry Styles

WARNER BROS.

Le film réalisé par Olivia Wilde est sorti en salles. Découvrez l’histoire derrière la chanson d’Alice et Jack !

©Warner Bros.Harry Styles et Florence Pugh jouent dans Don’t Worry Darling.

Il est incontestable que Ne t’inquiète pas chérie est le film le plus scandaleux de 2022. Avec des rumeurs, de nouveaux couples et des conflits apparents entre les acteurs, le deuxième film réalisé par Olivia Wilde Il a été mis au centre de l’attention des cinéphiles. Mais au-delà de ces problèmes, la production a réussi à avoir sa sortie en salles. Et ce que peu ont remarqué, c’est que son protagoniste, Florence Pougmarqué une étape importante dans la carrière musicale de votre partenaire, Harry Styles.

De quoi s’agit-il Ne t’inquiète pas chéri? La production Warner Bros. suit Alice et Jack, un couple qui apprécie le confort de Victoria. Il s’agit d’une ville expérimentale dans laquelle tous les hommes qui y vivent travaillent sur un projet top secret qui leur permet de maintenir le mode de vie de la société des années 1950. Outre le luxe, la persécution et les sombres secrets, le film présente une chanson entraînante qui joue du début à la fin.

Dès le début, le personnage de Florence Pugh fredonne un thème musical tout en faisant les tâches ménagères quotidiennes. Cependant, au fur et à mesure que l’intrigue progresse, Alice découvre que cela pourrait être la pièce fondamentale pour démêler une sinistre vérité. La vérité est que la chanson parvient à être le grand protagoniste, résonnant dans la tête des spectateurs. C’est pourquoi la piste fait désormais partie de plateformes numériques telles que Spotify.

titré Avec toi tout le temps, a été écrit par Harry Styles lui-même, qui contribue à la mélodie. C’est ainsi qu’Olivia Wilde l’a expliqué en dialogue avec Variety : « Pendant la préparation, Harry m’a appelé et m’a dit : « Quelle est la chanson qui déclenche ? » J’ai dit : ‘Je ne sais pas, je vais essayer des auteurs-compositeurs. Avez-vous quelque chose en tête?’. Et il a dit : ‘Je vais y réfléchir.’ Cinq minutes plus tard, il m’a envoyé une démo de son piano et c’est ce qui s’est retrouvé dans le film.”.

Il est clair que Harry Styles, en plus de travailler comme acteur dans Ne t’inquiète pas chérie, se distingue principalement par son rôle dans l’industrie musicale. Et étonnamment, Florence Pugh a établi un record dans la carrière du chanteur britannique. Avec Avec vous tous les Le temps, a tourné le premier artiste à collaborer musicalement avec Stylesqui depuis le début de sa carrière solo, n’avait jamais partagé de chanson officielle.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂