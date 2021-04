Regardez comment cette femme donne une nouvelle vie à de vieux animaux en peluche dans des vidéos virales

Comme la plupart des enfants, Tina Rhodes chérissait les animaux en peluche lorsqu’elle était petite.

«J’ai grandi avec l’asthme, alors pendant quelques années, j’étais enfant, j’ai été à l’hôpital et à l’extérieur de l’hôpital», a déclaré le jeune homme de 29 ans de Virginia Beach à 45secondes.fr Parents. «J’ai toujours amené mon lapin Michelle, même si les médecins l’appelaient une éponge à poussière. Ma mère irait au bâton et me défendait fermement pour avoir mon lapin.

Lors d’un voyage à Walgreens en tant qu’enfant, Rhodes a choisi un ours en peluche pour sa mère, Susan, comme cadeau pour la Saint-Valentin. Au fil des ans, l’animal en peluche bien-aimé, surnommé « bébé ours », était devenu en lambeaux et gâché par un grand trou.

Tina Rhodes avec bébé ours. Gracieuseté de Tina Rhodes

Susan avait prévu de le jeter, mais Rhodes a promis qu’elle pourrait réparer le truc bien-aimé.

Tragiquement, la mère de Rhodes est décédée en mars 2020 après une longue bataille contre le lymphome avant la naissance du projet de guérison des ours.

La mère de Tina Rhodes caresse un ours en peluche chéri. Gracieuseté de Tina Rhodes

Alors que le monde fermait en 2020, Rhodes aussi.

«Pendant quelques mois, je n’ai rien fait», a-t-elle expliqué. «J’étais absent du travail. J’étais à la maison en train de jouer à Animal Crossing pour faire face et pleurer.

Après s’être perdue à regarder TikTok un jour, Rhodes s’est engagée à faire des projets créatifs et à les enregistrer sur la plate-forme de partage vidéo pour se sortir de son funk induit par le chagrin. Avant la pandémie, elle passait son temps libre à confectionner des costumes et à assister à des conventions de bandes dessinées, la couture était donc un débouché familier.

«Baby Bear était mon premier projet», a déclaré Rhodes AUJOURD’HUI, ajoutant qu’elle avait décrit son projet à son coiffeur, qui a immédiatement demandé à faire restaurer un animal en peluche de son enfance.

Rhodes ne s’attendait pas à ce que son parcours de deuil devienne une sensation TikTok.

«Pendant que je le faisais, j’ai fait un petit TikTok à ce sujet», dit-elle. «Et c’était ma toute première vidéo virale.»

Elle a commencé à recevoir une ou deux commandes par mois de partout au pays.

«Je me sentais comme une mère adoptive d’animaux en peluche», a déclaré Rhodes. «Je dois les nettoyer, les aimer et les renvoyer dans leurs foyers pour toujours.»

Tina Rhodes prend des animaux en peluche de l’enfance des gens et leur donne une nouvelle vie. Tina Rhodes

En octobre 2020, Rhodes a passé deux jours à répondre à quelques dizaines de demandes par e-mail.

«Mon mari Keith a dit:« Qu’est-ce que tu vas faire quand tu auras 100 e-mails? », Se souvient Rhodes. «J’ai juste dit: ‘Oh, ça n’arrivera pas.’»

La couturière mange maintenant ses mots. La liste d’attente de Rhodes s’étend au-delà de 2022.

«J’ai fait le calcul (et) je pourrais travailler sur des étoffes pendant les soixante prochaines années sans passer par ma file d’attente», a-t-elle expliqué, ajoutant que le concept est devenu bien plus que jouer sur TikTok. «Je suis tellement reconnaissant, car la restauration de ces animaux en peluche m’aide à me restaurer et à revenir à moi-même après mon deuil et tout au long de 2020.»

Rhodes a déclaré qu’elle traitait chaque animal en peluche avec un plan de soins individualisé.

«Le processus de base est de recevoir chacun d’eux par la poste et de vraiment décomposer le plan de soins pour eux une fois que je les vois en personne», a-t-elle déclaré. «J’envoie un e-mail à leur personne et je leur fais savoir qu’ils sont ici en sécurité, puis je les déballe pour les nettoyer en profondeur. Le processus de nettoyage consiste en plusieurs trempages avec une solution douce et une fois qu’ils sont propres et secs, je peux faire des réparations.

Après avoir reçu des animaux en peluche par la poste, Rhodes envoie par courrier électronique à leurs propriétaires des plans de soins personnalisés expliquant comment elle prévoit de les réhabiliter. Tina Rhodes

Les réparations courantes comprennent le remplacement des yeux, la réparation du nez, la correction des taches chauves sur la fourrure, la réparation des trous et la recherche des accessoires manquants.

La touche finale est de leur donner une nouvelle vie.

«Je prends toujours un peu de leur farce à mettre dans un cœur pour garder tous leurs souvenirs et leur magie en eux», a déclaré Rhodes.

Le passe-temps amusant de la quarantaine se transforme maintenant en une entreprise commerciale. Rhodes travaille sur la stratégie de marque et envisage de créer un site Web.

«Je l’ai surnommé le« Stuffie Spa »», a-t-elle déclaré, ajoutant que son pseudonyme actuel sur les réseaux sociaux, «Viva Valentina», était son alias en ligne pour le cosplay. «J’ai créé sous cet alias et je me dis que j’ai vraiment besoin de nommer le spa stuffie. Viva Valentina a toujours voulu vivre pour ce que vous aimez et ce que vous faites, donc cela incarne vraiment mes valeurs et mes croyances fondamentales, donc je ne change pas de nom après tout cela.

Les vidéos de restauration de Rhodes ont accumulé des centaines de milliers de vues sur TikTok. Tina Rhodes

Dans un effort pour suivre le rythme, Rhodes a récemment embauché sa meilleure amie de cinquième année pour l’aider à gérer ses e-mails.

Elle a ajouté: «Et j’ai des amis passionnés d’animaux en peluche qui vont travailler avec moi au Stuffie Spa pour aider plus de gens.»

En fin de compte, l’objectif de Rhodes est d’aider les gens.

«C’est tellement incroyable de voir la communauté (qui s’est formée), parce que nous recherchons tous du réconfort», a-t-elle déclaré. «Ce sont des choses si simples – les amours – mais, quel que soit votre âge, elles vous apporteront toujours du réconfort. Je dis toujours que je fais de la magie, mais pas des miracles. Je ne peux jamais les créer comme neufs, mais je peux les rapprocher le plus possible. »

