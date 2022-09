Les fans demandent à Hugh Jackman de porter le costume jaune de Wolverine dans Deadpool 3

Après quoi Ryan Reynolds confirmera que Hugh Jackman apparaîtra à nouveau sous le nom de Wolverine dans »piscine morte 3 », Les fans de Marvel se sont manifestés pour demander à Jackman d’enfiler pour la première fois le costume jaune emblématique du personnage des X-Men.

Alors que Jackman a joué Logan / Wolverine pendant plus d’une décennie, il n’a jamais été vu sur grand écran dans le costume jaune des bandes dessinées. Les fans les plus proches qui ont pu voir le costume en direct étaient dans une scène supprimée de « The Wolverine ». James Mangoldqui a réalisé le film de 2013, a expliqué la décision de garder la version de Jackman hors costume en 2020.

« Tout ce qui concerne son personnage, si je comprends bien, l’empêcherait de revêtir un ‘uniforme’ auto-promotionnel », a déclaré le réalisateur dans une réponse à un fan sur Twitter. « Je suis sûr que la prochaine incarnation de Wolverine ira dans ce costume. »

Pardon. Je ne l’ai jamais mis. Nous n’avons même jamais fait une version de la tenue. Tout ce qui concerne son personnage, tel que je le comprends, l’empêcherait de revêtir un « uniforme » auto-promotionnel. Je suis sûr que la prochaine incarnation du Wolverine ira là-bas. https://t.co/FU7FrYQS6S — Mangold (@mang0ld)

Au départ, beaucoup doutaient de la participation de Jackman en tant que Wolverine pour la première fois en 1999, mais l’acteur a fini par charmer les fans et les critiques, étant l’un des personnages préférés des fans de Marvel.

Jackman est revenu pour le rôle huit fois de plus dans la série de films « X-Men », sa dernière apparition étant dans « Logan » de 2017, qui a servi d’adieu de Jackman au personnage. La star du troisième opus de Deadpool, Ryan Reynolds, a promis aux fans que le retour de Jackman en tant que Wolverine ne ternirait ni ne ruinerait la fin du personnage dans »Logan ».

On ignore actuellement comment Wolverine s’intégrera dans l’histoire de »Deadpool 3 ». Reynolds avait précédemment révélé en 2021 qu' »avant que Disney n’achète Fox, ‘Deadpool 3’ allait être un road trip entre Deadpool et Logan. Rashomon-esque. Vraiment. » Certains fans ont émis l’hypothèse qu’avec le casting de Jackman, cette histoire a été relancée, mais cela reste à confirmer pour le moment.

Il faudra patienter pour revoir Hugh Jackman et Ryan Renolds ensemble le 6 septembre 2024, date de sortie de »Deadpool 3 ».