La scène improvisée de Wil Wheaton a envoyé «  toute la distribution et l’équipe  » dans une «  explosion  » de rire

Wil Wheaton s’est joué sur La théorie du Big Bang, mais ses interactions hilarantes avec Sheldon (Jim Parsons) en ont fait un personnage récurrent adoré. En fin de compte, le Star Trek: la nouvelle génération l’étoile était tout aussi drôle hors écran. Et il a récemment décrit comment l’un de ses moments complètement improvisés a laissé toute la distribution et l’équipe dans un éclat de rire.

Wil Wheaton et Jim Parsons dans «The Big Bang Theory» | Sonja Flemming / CBS via Getty Images

Wil Wheaton était une enfant star

Wheaton a commencé à jouer à l’âge de 8 ans, lorsqu’il a décroché un rôle dans le film de 1981, Un long chemin vers la maison. Il a ensuite joué dans Le secret de NIMH et Le dernier Starfighter. Et en 1986, il a fait des vagues comme Gordie Lachance dans Soutenez-moi, l’adaptation cinématographique du roman de Stephen King, Le corps.

Wheaton a ensuite rejoint le casting de Star Trek: la nouvelle génération comme Wesley Crusher. Il est apparu dans la série de 1987 à 1991. Wheaton a repris le rôle de Star Trek Nemesis en 2002.

Depuis lors, l’acteur est apparu dans un certain nombre d’émissions de télévision, notamment Super Girl et Esprits criminels. Et il a eu des rôles récurrents dans des séries comme Influence, Eurêka, et Matière noire.

Wil Wheaton dans «Star Trek» | CBS / Getty Images

EN RELATION: « The Big Bang Theory »: Pourquoi Kaley Cuoco pense que les scènes romantiques de Penny et Leonard ont été écrites pour la salir

Il joue lui-même dans « The Big Bang Theory »

Sur La théorie du Big Bang, Wheaton joue le rôle de lui-même. Il a fait ses débuts dans la série dans l’épisode de la saison 3, «The Creepy Candy Coating Corollary», dans lequel il trompe Sheldon et le bat à un jeu de cartes.

Sheldon révèle qu’il méprise Wheaton depuis qu’il est enfant. Il note qu’il est allé une fois à un événement Wheaton dans l’espoir d’obtenir une figurine signée de Wesley Crusher. Mais Sheldon est en colère et le cœur brisé lorsque Wheaton ne se présente pas.

Wil Wheaton, Jim Parsons et Kevin Sussman dans «The Big Bang Theory» | CBS / Getty Images

Plus tard dans la saison, Wheaton s’excuse auprès de Sheldon pour l’avoir soutenu et lui donne une figurine dédicacée. Il fait partie du cercle d’amis plus large de Sheldon, Leonard (Johnny Galecki), Raj (Kunal Nayyar) et Howard (SImon Helberg). Et il fait de brèves apparitions tout au long de la série.

Wil Wheaton révèle comment sa scène improvisée a diverti toute l’équipe de « Big Bang Theory »

Dans une récente interview avec Express.co.uk, Wheaton a parlé de certains de ses moments les plus mémorables de la théorie du Big Bang. Après avoir décrit la scène du bowling, dans laquelle il a malheureusement choisi de jouer avec une boule de bowling de 17 livres pendant tout le tournage de 10 heures, il a révélé un moment improvisé qui a plongé l’ensemble de la distribution et de l’équipe dans l’hystérie.

Wil Wheaton dans la saison 9 de «The Big Bang Theory» | CBS / Getty Images

Dans l’épisode de la saison 9, «The Opening Night Excitation», Leonard, Raj et Howard se rendent au théâtre pour assister à la première de la Guerres des étoiles film. Avant le début du film, Wheaton entre dans le théâtre dans un Star Trek uniforme et se fait huer par le public. «Vivez longtemps et sucez-le», répond-il.

Selon Wheaton, cette décision de costume était une improvisation complète. Et personne, à part une main pleine d’écrivains, ne savait qu’il viendrait habillé comme Spock.

The Big Bang Theory Saison 9 | CBS / Getty Images

«J’entre, j’entre au bout du théâtre avec tout l’équipement de M. Spock», se souvient-il. « Alors je suis sorti et l’explosion de rire comme un pantalon-sh *** ing qui sort à ce moment-là était authentique et elle est venue de l’ensemble de la distribution et de l’équipe. »

«Quand vous pouvez faire rire l’équipage», a poursuivi Wheaton. «Quand on peut tuer l’équipe sur une sitcom, ça fait vraiment, vraiment, vraiment bien. C’est comme frapper un coup de circuit.