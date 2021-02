WandaVision: bande-annonce et première heure de l’épisode 7 sur Disney +

La première saison de «WandaVision» avance rapide et nous approchons de la fin de sa première saison car son prochain épisode sera le numéro 7 et au total il aura 9, selon un communiqué de presse de Disney. L’intrigue devient de plus en plus convaincante pour les fans après ce qui s’est passé dans le chapitre 6, et ils ont hâte de voir la suite de l’histoire. Ne manquez pas son avant-première et son heure d’ouverture!

L’apparence de Pietro a généré de grands débats parmi les fans, car le personnage est joué par Evan Peters, qui a donné vie à la figure de la saga X Men et c’était la première apparition de quelqu’un de cet univers en merveille. De plus, de toutes les théories lancées par les fans, celle qui prend le plus de force est celle Quicksilver est Mephisto, le vrai méchant de ce spectacle.

Comme d’habitude chaque semaine, les réseaux sociaux et Disney + Ils ont publié un nouvel aperçu de ce que sera le prochain épisode. Le clip révélé montre qu’ils continueront à canaliser l’histoire de différentes comédies télévisées, telles que ‘Je rêve de Jeanie,’ La famille Partridge ‘,’ Family Ties ‘ et récemment ‘Malcolm au milieu’. Cette fois, il semble que la nouvelle grande référence sera ‘Famille moderne’. Voir!







Cette petite bande-annonce montre que l’intrigue Avance rapide vers les années 2000 et nous présente Elizabeth Olsen s’adressant directement à la caméra, rappelant les événements survenus dans l’épisode de la semaine dernière Cela se transforme en une blague, et il y a un clin d’œil à ‘Famille moderne’. De nombreux fans espèrent que ce septième aperçu est celui qui commence à révéler le grand mal qui se cache derrière tout cela, c’est-à-dire qu’ils espèrent voir «Méphisto».

+ Quand WandaVision Episode 7 est-il présenté en première sur Disney +?

Le chapitre attendu, qui durera 38 minutes, arrivera sur le service de streaming Disney Plus le 19 février 2021. Ceux qui veulent le voir au moment de son lancement doivent se lever tôt, surtout si vous êtes en Amérique latine.

+ À quelle heure l’épisode 7 de WandaVision est-il présenté en première sur Disney +?

Mexique et Amérique centrale: 02:00

Colombie, Pérou et Équateur: 03h00

Venezuela et Bolivie: 04:00

Argentine, Chili et Uruguay: 05h00

Espagne: 09h00