Les membres du MAMAMOO révèlent leurs conditions de santé dévastatrices à la télévision

MAMAMOOest l ‘un des groupes de filles les plus chauds en ce moment, mais leur santé s’est révélée dévastatrice en raison de leur carrière exigeante.

Sur un épisode récent de KBSde Boss dans le miroir, les membres du MAMAMOO ont visité une clinique de phytothérapie afin de garder leur santé sous contrôle avant leur retour.

Les retours sont le moment le plus important. Nous sommes venus à la clinique de médecine hermal dans le but de prendre soin de notre santé.

Mais les problèmes de santé que les membres ont avoués au médecin sont beaucoup plus graves que ce que les fans auraient imaginé.

Solaire a révélé qu’elle avait plus d’un problème de santé.

Mon dos est la partie la plus inconfortable. Mes épaules me font mal et mes intestins ne vont pas très bien. Je suis constipé.

– Solaire