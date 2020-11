La nouvelle Porsche 911 GT3 est presque visible. Et après?

Ne le voyez pas, mais écoutez les premières secondes de la vidéo présentée avec le nouveau (et toujours camouflé) Porsche 911 GT3 (992) et apprenez à connaître tout ce dont ils ont besoin: ce genre de bruit la musique ne peut provenir que d’un moteur atmosphérique.

Nous n’avons rien contre les turbos et nous n’avons absolument rien contre la 911 Turbo – pour la première fois chez Reason Automobile, nous avons donné le score le plus élevé à un modèle testé et sommes allés à la nouvelle 911 Turbo S – mais il est bon de savoir qu’il y a encore de la place pour des machines comme la nouvelle 911 GT3: plus pure, plus nette… et plus excitante.

Ce n’est pas encore une révélation finale officielle et, par conséquent, il n’y a pas de spécifications, mais Porsche, par l’intermédiaire d’Andreas Preuninger, le directeur du développement des modèles GT, a donné un accès rapide à certains médias, laissant échapper de précieuses informations sur le nouvelle 911 GT3.

Qu’avons-nous appris?

Le boxer à six cylindres continuera à être atmosphérique, comme nous l’avons vu, et bien qu’il soit livré avec un filtre à particules, il semble divin, comme nous l’avons entendu. Nous ne savons rien d’autre à ce sujet, mais nous doutons qu’il ait moins de 500 chevaux que son prédécesseur avait. Accouplée à elle est une boîte de vitesses manuelle ou une boîte de vitesses à double embrayage (PDK) et la traction reste uniquement à l’arrière.

A noter que, dans le cas de la version PDK, nous avons une poignée aux dimensions identiques à celle de la boîte manuelle et non la mini-poignée que l’on retrouve dans la 911 «normale». De cette façon, le bouton peut être utilisé pour changer la relation de manière séquentielle (on ne peut pas le faire sur le mini-bouton), sans recourir aux languettes derrière le volant. Il y a ceux qui le préfèrent, comme Preuninger lui-même, lors de la conduite de la 911 GT3 sur route, en réservant les onglets uniquement pour les circuits – le tout pour élever les niveaux d’interaction avec la machine.

C’est la première GT à sortir de la génération 992 et la nouvelle 911 GT3 est donc plus longue et plus large que son prédécesseur. Cependant, l’augmentation des dimensions ne signifiait pas une augmentation de la masse, ayant été avancé qu’il s’agit de 1430 kg (tous fluides compris, prêts à rouler), au niveau du prédécesseur. Pour y parvenir, la nouvelle 911 GT3 dispose d’un capot avant en fibre de carbone, d’un système d’échappement allégé, d’un verre plus fin pour la lunette arrière et d’un matériau moins insonorisé – entre autres mesures que nous connaîtrons sous peu…

L’augmentation des dimensions a également permis d’augmenter la surface de gomme au contact du sol: à l’avant, nous avons 255 pneus et des jantes de 20 ″, tandis qu’à l’arrière ce sont désormais 315 avec la roue passant de 20 ″ à 21 ″ (même dimension 911 GT3 RS génération 991).

Un début absolu dans la nouvelle Porsche 911 GT3 est le schéma de suspension de triangles qui se chevauchent à l’avant (au lieu du schéma habituel de MacPherson), une solution jusqu’ici vue uniquement dans certaines 911 de compétition sous le nom de «monstre» 911 RSR. Le système de freinage a également été amélioré, le diamètre des disques avant en acier passant de 380 mm à 408 mm.

« Cou de cygne »

Et avec la 911 GT3 étant la 911 GT3, l’aérodynamique doit faire partie de la discussion. Le point culminant va tout à la nouvelle aile arrière, dont l’aspect a suscité beaucoup de polémique dans de nombreux commentaires sur internet.

Il diffère de tous les autres qui ont orné l’arrière de la 911 au fil des décennies, en «saisissant» l’aile par le haut, donnant naissance à des supports appelés «col de cygne» (cou de cygne). Qu’on le veuille ou non, Porsche n’opterait pas pour cette solution si elle n’apportait pas d’avantages et ceux-ci ont déjà fait leurs preuves là où cela compte le plus, sur les circuits – c’est la même solution que la 911 RSR.

Comme vous pouvez le voir, la surface inférieure de l’aile est «propre» sans interruption d’aucune sorte. L’avantage? Peut générer plus appui (portance positive) avec moins d’angle d’aile, donc il génère également moins de résistance aérodynamique – le meilleur des deux mondes, donc …

Quand le verrons-nous sans camouflage?

Malgré les meilleures tentatives de Chris Harris (dans la vidéo Top Gear) pour découvrir la nouvelle coqueluche de Porsche, il faudra peut-être encore un peu de temps avant la révélation finale. Mais compte tenu de la publication de ces deux vidéos – en haut, mise en évidence, celle de Carfection -, elle devrait arriver prochainement.