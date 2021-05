Ryan Reynolds répond aux rumeurs qui le placent dans «  Mortal Kombat  »

Woood Canapé d'angle gauche en tissu gris clair

Pour bien choisir son canapé d'angle, on doit en mme temps miser sur la fonctionnalité et sur le design. Bean présente le canapé d'angle gauche qui répond aux envies des amateurs de design et de luxe. Inscrit dans un coloris gris clair sobre et doux, ce canapé apporte un esprit accueillant. Les coussins d'assise et du dossier ont un rembourrage en mousse T38, longue durée de vie et HR30, mousse haute élasticité pour maintien dynamique de la forme assurant un grand confort d'utilisation. Beanest tapissé d'un tissu robuste et durable (35000 au test Martindale). Ce tissu est traité résistant l'eau et aux taches. Les accoudoirs ont une largeur de 27 cm. La structure du canapé Bean est en panneaux de particules, bois de htre, bois de pin et contreplaqué pour une robustesse optimale. Il convient de placer le feutre sous les pieds pour une utilisation sur le sol dur. Dimensions du produit : Hauteur : 73 cm / Largeur : 305 cm / Longueur : 96 - 175 cm.