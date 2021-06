La saison 3 de Sex Education sortira en septembre sur Netflix

La saison 3 de Sex Education est à VENIR GGGGGGG.

Éducation sexuelle stans, notre heure est venue ! Il est maintenant confirmé que la saison 3 de la série pour adolescents Netflix sortira le 17 septembre.

Le synopsis de la troisième saison de la série se lit comme suit : « C’est une nouvelle année, Otis a des relations sexuelles occasionnelles, Eric et Adam sont officiels et Jean a un bébé en route.

Pendant ce temps, le nouveau directeur Hope (joué par Jemima Kirke) essaie de ramener Moordale à un pilier d’excellence, Aimee découvre le féminisme, Jackson a le béguin et un message vocal perdu se profile toujours. Préparez-vous à des animaux engagés, des phénomènes extraterrestres, des cupcakes à la vulve et bien plus encore de Madame Groff. »

Que se passe-t-il dans Éducation sexuelle saison 3?

Otis et Maeve reviennent dans Sex Education saison 3. Image : Netflix

En plus d’annoncer la date de sortie de la nouvelle saison, Netflix a également publié une poignée de nouvelles images de la saison 3.

Les clichés montrent une toute nouvelle ambiance à Moordale, car tous les étudiants porteront désormais des uniformes scolaires au lieu de leurs propres vêtements comme ils le faisaient auparavant pour les saisons 1 et 2.

Asa Butterfield, Ncuti Gatwa et Emma Mackey sont tous de retour en action en tant qu’Otis, Eric et Maeve, aux côtés du reste de la distribution et de nouveaux personnages.

Éducation sexuelle la saison 3 comptera 8 épisodes.

Éducation sexuelle la saison 3 devrait reprendre peu de temps après les événements de la finale dramatique de la saison 2.

Asa Butterfield a révélé qu’il y aura un petit saut dans le temps au début de la saison, ce qui signifie qu’un certain temps se sera écoulé entre Isaac et la suppression du message vocal qu’Otis a laissé à Maeve.

La saison 3 comportera également un scénario majeur pour Jean Milburn de Gillian Anderson, car nous découvrons qu’elle est enceinte dans l’épisode final de la saison 2.

Netflix a également annoncé que trois nouveaux personnages rejoindraient la série. Jemima Kirke, artiste d’enregistrement et auteur-compositeur Dua Saleh, et Jason Isaacs, figureront dans la troisième saison.

Kirke incarnera Hope, une ancienne élève de Moordale et nouvelle directrice qui est déterminée à restaurer Moordale dans le pilier de l’excellence qu’elle a toujours été… Cela pourrait aussi expliquer ces nouveaux uniformes scolaires fantaisistes.

Saleh jouera Cal, un étudiant non binaire à Moordale, qui se heurte instantanément à la nouvelle vision de Hope pour l’école.

Et Isaacs jouera Peter Groff, l’oncle d’Adam et le frère de Mr Groff qui a plus de succès et pas très modeste.

Éducation sexuelle La saison 3 sortira sur Netflix le 17 septembre 2021.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂