Wandavision: La signification de la publicité «Yo-Magic»

L’épisode hebdomadaire de « WandaVision«Non seulement parvient à soulever plus de questions que de réponses parmi ses téléspectateurs. Il est également à l’origine d’une sorte de tradition en essayant de souligner la référence cachée dans chacune de ses publicités, qui deviennent de plus en plus troubles et dérangeantes.

Bien que les épisodes passés auraient présenté des références facilement reconnaissables pour les fans les plus intenses de la franchise de merveilleLa vérité est que l’épisode 6 en a présenté un qui a réussi à embarrasser plus d’un spectateur.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Watchmen: Pas encore de discussions pour une deuxième saison

« Le tout nouveau Spooktacular d’Halloween!« Présente la famille (y compris l’oncle nouveau venu Pietro) dans un environnement qui émule le style de « Malcolm au milieu», Dont la publicité pourrait être l’une des plus introspectives et personnelles qui ait été diffusée jusqu’à présent dans la série.

« I-Magic«Est une publicité en animation stop motion et avec une ambiance complètement inspirée du style de la fin des années 90 et du début des années 2000 qui, si on s’arrête pour l’observer calmement, on voit que c’est une sorte d’indice sur la vie actuelle de Wanda dans Westviewainsi qu’un aperçu de ce que l’avenir pourrait nous réserver.

L’épisode récent de la série nous a montré que, malgré la maîtrise de ce nouvel espace de réalité alternative, Wanda détient en fait quelques souvenirs précédents de son arrivée à Westview complètement supprimé, c’est pourquoi vous ne savez pas comment l’hexagone a été créé. En cas de manifestation de ses souvenirs les plus récents, la publicité de «I-Magic«Cela pourrait être un indice de ce qui se passe réellement.

Rappelez-vous que la séquence de post-crédits de « Le soldat d’Hiver« Anticipe l’arrivée des jumeaux Maximoff. Parce que le MCU ne pouvait pas utiliser le mot «mutants» pour les désigner, leur origine a été présentée à la suite des expériences de la Baron von Strucker avec le joyau de l’esprit.

Si on ajoute ça Wanda a «changé le casting» avec Pietro, mettant en vedette Evan Peters de la franchise Fox (maintenant détenue par Disney), rappelez-vous que la publicité de l’épisode 3 indique «Trouvez la déesse intérieure». Cela souligne que le joyau de l’âme ne lui a pas accordé ses pouvoirs, il les a seulement réveillés.

Le garçon dans la publicité I-Magic reçoit le pot de yaourt, impossible à ouvrir. Dans le cas où le requin représente von Strucker, le nom du produit indiquerait que Hydre seulement éveillé les pouvoirs de Wanda. Yo-Magic = Votre magie. C’est-à-dire: « Ta magie».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Jason Biggs a refusé Ted Mosby sur « Comment j’ai rencontré votre mère »

La présence de la mort devient un thème régulier de la série. Après tout, c’est la partie centrale du traumatisme de Wanda en tant que personnage. Il y a ceux qui osent suggérer que le requin dans la publicité représente en fait Méphisto, supervillain majeur dans « Maison de M», Arc dont la série prend de grandes références.

Même si Méphisto finit par ne pas apparaître dans la série, il est clair que s’il pouvait avoir un rôle de premier plan dans les futures productions de la phase 4. Il reste encore trois épisodes de « WandaVision»En route, ce qui pourrait prendre une véritable tournure des événements de l’histoire.