Bridgerton: à quoi peut ressembler la saison deux pour Daphné et Simon

«Bridgerton» faire des sauts et des limites dans le service de streaming Netflix avec sa première saison et a déjà réussi à figurer parmi les contenus préférés des téléspectateurs. La nouvelle production Shonda Rhimes est un succès pour la plateforme, puisque ses chiffres la projettent: elle sera vue, au moins, 63 millions de foyers au cours de ses 28 premiers jours de lancement.

Ce contenu a déjà attiré des milliers de fans à travers le monde, et la plupart d’entre eux ont deux personnages préférés qui se démarquent des autres: Daphné, interprétée par Phoebe Dynevor, et Simon, incarné par Page Regé-Jean. Les deux acteurs ont réussi le saut vers la gloire et il y a même des rumeurs d’une éventuelle romance, mais tout peut changer pour eux dans une deuxième saison.

Comme les fans le savent, la fiction est une adaptation de la collection de romans de Julia Quinn, laquelle Il est composé de huit livres. Saison 1 de «Bridgerton» est basé sur le premier « Le duc et moi », dans lequel les protagonistes sont Daphné et Simon, et selon les déclarations du producteur Chris Van Dusen, les deux deviendront des personnages secondaires et l’intrigue ne tournera pas autour d’eux.







Van Dusen a dit LA Times qu’il aimerait adapter les huit romans, mettant en vedette les huit frères et sœurs Bridgerton, et explorer les romanecs et les histoires de chacun d’eux. La première partie étant dédiée à Daphné et Simon, les chances qu’ils n’aient pas autant de temps devant les caméras semblent très élevées, si l’idée ambitieuse du producteur devait se concrétiser.

Suite à la commande, la saison prochaine devrait se concentrer sur Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), cependant Pour le moment, Netflix n’a pas officialisé la deuxième saison, mais en regardant leurs chiffres et leurs records d’audience, ils attendront probablement que les 28 premiers jours soient remplis pour donner les données concrètes de vues et rapporteront la saison 2 aux fans.