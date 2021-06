Taro récidive, NieR Replicant vend un million d’unités

Bien que son auteur ait cru qu’il n’aurait pas de succès, NieR Replicant vend un million d’unités, dépassant de loin l’original.

Yoko Taro a célébré le lancement de NieR Replicant en avril, prédisant qu’il se vendrait moins bien que NieR Automata. Il ne s’était pas trompé, mais on ne peut pas dire que le remake de la saga du premier titre de la série traîne loin, à tel point qu’aujourd’hui il a été partagé que NieR Replicant vend un million d’unités au format numérique.

Laissant derrière les 700 000 unités du NieR d’origine, bien que ce dernier chiffre n’ait pas été mis à jour depuis 2018 et n’ait collecté que les ventes au format physique.

Ce ne sont pas les seules données que Square Enix célèbre aujourd’hui. NieR Automata compte déjà plus de six millions d’exemplaires distribués et vendus, un chiffre qui a augmenté d’un million depuis décembre, date à laquelle il aurait atteint 5 millions d’exemplaires.

«Que vous ayez pleuré sur des androïdes se battant pour leur survie, ou en tant que vieux frère essayant de sauver sa sœur, merci pour tout votre soutien.«, on peut lire dans Twitter.

Les chiffres de vente de NieR Replicant et Automata sont difficiles à comparer dans ces premiers mois, puisque le second des jeux vidéo a connu un débarquement en magasin par territoires et plateformes de jeux plus progressifs que le remake.

De retour à NieR Replicant, il est sorti le 23 avril pour PC, PS4 et Xbox One sous le nom de NieR Replicant ver.1.22474487139…

Le jeu en vaut-il la peine ? La réponse est un oui retentissant. En plus d’élargir le monde que l’on voyait déjà à l’époque, cela explique beaucoup de choses et nous propose une histoire très intéressante. », expliquait notre confrère Manu Mora dans son analyse du jeu vidéo.