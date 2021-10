« La revanche des Juanas » : l’histoire derrière l’élection d’Oka Giner comme religieuse

Depuis sa première sur Netflix le 6 octobre 2021, «La revanche des Juanas« S’est positionné dans le Top10 des productions les plus populaires sur la plateforme de streaming. Le succès de l’adaptation de la telenovela colombienne « Las Juanas » est dû à l’intrigue et à la chimie qui existe entre les protagonistes.

Juana Arias, Sofia Engberg, Gin d’Oka, Renata Notni et Zuria Vega ont parlé de leur connexion dans une vidéo de Netflix. De plus, les actrices ont raconté quelques anecdotes de la production créée et écrite par Jimena Romero, la fille de Bernardo Romero Pereiro.

Gin d’Oka, qui incarne Juana Caridad dans « La revanche des Juanas« Elle a raconté comment les producteurs ont décidé qu’elle serait la nonne et comment elle s’est préparée à l’une de ses scènes les plus difficiles.

Juana Caridad avec l’une des femmes qui ont aidé à échapper aux proxénètes (Photo : La Venganza de las Juanas / Netflix)

COMMENT OKA GINER EST-ELLE DEVENUE LA NONE DANS « REVENGE OF THE JOHN » ?

L’actrice mexicaine qui a gagné en popularité pour son rôle de Bárbara Fuenmayor dans « Gossip Girl: Acapulco » a avoué qu’elle n’avait jamais auditionné pour jouer Caridad, mais que Roberto Stopello, vice-président du contenu de Netflix pour l’Amérique latine, a déclaré : à quoi ressemblera Oka ? religieuse?

Ainsi, sur une photo de l’actrice de 28 ans, ils ont pris l’habitude de voir à quoi cela ressemblerait et ont décidé qu’elle était l’Indienne, selon le réalisateur Pepe Castro a déclaré à Oka Giner.

L’actrice de « La revanche des Juanas» A également parlé de sa préparation pour la scène de sa mère dans la série de Netflix. Le décès de son père étant récent, elle est allée lui parler et lui a demandé de l’aider à rester dans le projet.

Par conséquent, « dans ce projet, mon père était très présent à tous égards. Toute ma préparation lui était totalement dédiée », a indiqué la Mexicaine qui faisait aussi partie de « Mère il n’y en a que deux ».