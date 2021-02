Disciples: Liberation peut satisfaire vos besoins en RPG au tour par tour sur PS5, PS4

Les RPG au tour par tour des équipes occidentales ne sont pas vraiment en abondance pour le moment (en particulier sur les consoles), ce qui signifie que le Disciples nouvellement annoncé: Libération a déjà quelque chose à ce sujet. Le titre de Frima Studio a été confirmé pour une sortie sur PlayStation 5 et PlayStation 4 à la fin de cette année, avec une bande-annonce de révélation intégrée ci-dessus définissant l’ambiance du conte fantastique sombre.

Détaillé sur la page Steam du jeu, Disciples: Liberation vous envoie à Nevendaar – un endroit qui doit être libéré où chacune de vos décisions aurait des conséquences. « Explorez un monde riche et alignez-vous avec une variété de factions dans le monde: d’un empire humain teinté par l’extrémisme religieux aux forces obscures des morts-vivants dirigés par une reine folle. Rassemblez une équipe pour rassembler des ressources précieuses, influencer la position politique et affrontez des bêtes brutales dans des batailles complexes au tour par tour. «

Une partie de 80 heures fournit plus de 270 quêtes à terminer et cinq fins uniques à découvrir, tandis que quatre classes différentes vous aideront jusqu’à ce que le générique soit lancé. Il y aura également des escarmouches en ligne à deux joueurs, mais on ne sait pas s’il s’agit d’un mode séparé ou si vous pouvez jouer en coopération. Aimez-vous le look de celui-ci? Ajoutez-le à votre liste de souhaits si c’est le cas dans les commentaires ci-dessous.