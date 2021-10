L’histoire d’amour de Shia LaBeouf et Margaret Qualley, star de « Choses à nettoyer »

Saviez-vous que Margaret Qualley et Shia LaBeouf ont eu une courte histoire d’amour qui ne s’est apparemment pas terminée de la meilleure des manières ? Selon les photographies et les reportages, le protagoniste de «Choses à nettoyer» (« Maid » dans sa langue d’origine) et l’acteur « Transformers » datés jusqu’à fin 2020.

Mais comment se sont-ils rencontrés ? Selon une source de People, LaBeouf, 35 ans, et Qualley, 26 ans, ont commencé à sortir ensemble après avoir joué dans le clip de Rainey, la sœur de Margaret, « Love Me Like You Hate Me ».

« Ils se sont rapprochés au début de l’automne », a déclaré la source. « Ce sont tous les deux des gens très passionnés. Ils ne sortent pas ensemble, mais ils s’amusent ensemble. Margaret est un papillon social et a un grand groupe d’amis. Cependant, elle n’attire pas vraiment les chiites dans ce groupe. Elle n’est pas intéressée à avoir un petit ami. »

La vidéo de neuf minutes, sortie en octobre 2020, montre l’acteur « Disturbia » et l’actrice de « Once Upon a Time in Hollywood » dans le rôle d’un couple traversant une relation intense et compliquée.

Le 19 décembre, Margaret qualley et Labeouf chiite, ont été surpris en train de s’embrasser à l’aéroport de la ville de Los Angeles. Ensuite, les acteurs ont été photographiés lors de diverses sorties.

Margaret Qualley et Shia LaBeouf représentant les hauts et les bas d’une relation (Photo : Love Me Like You Hate Me / YouTube)

POURQUOI MARGARET QUALLEY ET SHIA LABEOUF ONT-ILS FINIS ?

Au début de 2021, une source des médias susmentionnés a déclaré qu' »ils se trouvaient à différents endroits de leur vie », a également suggéré que le couple s’était retrouvé en raison d’accusations d’abus. Labeouf chiite confronté à son ex-petite amie, la chanteuse FKA Twigs.

Ils ont été vus ensemble pour la dernière fois le lendemain de Noël 2020 à Studio City et avaient déjà été vus se tenant la main lors d’une promenade à Los Angeles.

Lorsque FKA Twings (Tahliah Debrett Barnett) est apparue sur la couverture du magazine ‘Elle’ en disant qu’elle était courageuse, Margaret Qualley a partagé la publication sur son compte Instagram pour cela, a même écrit « Merci ».

« Ce que j’ai vécu avec Shia est le pire que j’aie vécu de toute ma vie », a déclaré le chanteur dans une interview au New York Times. «Je ne pense pas que les gens pensent que cela m’arriverait. Mais je pense que c’est ce qui se passe. Cela peut arriver à n’importe qui ».

Pour sa part, LaBeouf a répondu aux allégations comme suit : « Je ne suis pas en mesure de dire à qui que ce soit ce que mon comportement leur a fait ressentir. Je n’ai aucune excuse pour mon alcoolisme ou mon agressivité, seulement des rationalisations. J’ai été violent envers moi-même et tout le monde autour de moi pendant des années. J’ai l’habitude de blesser les personnes les plus proches de moi. J’ai honte de cette histoire et désolé pour ceux que j’ai blessés. Il n’y a rien d’autre que je puisse vraiment dire. »

Bien que le protagoniste de « Choses à nettoyer« Elle n’a pas dit si elle avait aussi été agressée par Labeouf chiite, mais certainement, cette accusation a influencé la décision de l’actrice qui joue Alex.