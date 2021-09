Analyse de Lost Judgment pour PS5, école marquante

Yagami fait face à des mystères, à d’étranges épreuves et au terrible retour à l’école dans cette analyse de Lost Judgment.

L’avenir de la saga spin-off Judgment risque de disparaître. Donc au moins les rumeurs l’indiquent, et je ne peux pas me le sortir de la tête en travaillant sur le Analyse du jugement perdu. La franchise Yakuza a évolué dans un certain sens et il serait dommage de laisser complètement de côté sa formule classique, une mission que Judgment a réalisée.

Nous ne pouvons pas connaître l’avenir, donc la meilleure chose pour le moment est d’essayer de profiter de Lost Judgment comme le travail qu’il est. Que ce soit l’adieu de Takayuki Yagami ou qu’il n’y ait pas grand-chose que nous puissions sortir d’ici. Le tout sans tomber dans les pièges dans lesquels tombe habituellement la saga principale, bien qu’en retour créant les leurs.

Un écrasement

Avant de parler longuement de l’analyse de Lost Judgment, nous devons comprendre la position dans laquelle se trouve la saga. Un an avant de publier cet article, l’excellent Yakuza : Like a Dragon, le septième volet de la saga de base, a vu le jour.

Ce jeu a changé toutes les conventions que nous avions jusqu’à présent de ce dont Sega était capable. Il a relégué aux futurs jeux Judgment la jouabilité et l’action du combat en temps réel avec différents styles de combat. Ce sont de très grosses chaussures à chausser, même si c’est le même studio qui travaille sur les deux sagas en même temps.

Il faut ajouter l’épuisement que peuvent supporter les développeurs avec le travail entre les deux sagas. D’ici à une partie, les lancements de Yakuza sont devenus une tradition annuelle. C’est un défi difficile à relever pour vouloir surmonter livraison après livraison. La pression exercée par Like a Dragon avec son innovation, ses personnages et ce système de combat renaissant est presque suffocante.

La chose la plus intelligente que le premier jugement pouvait faire pour se distinguer était de donner du poids à son système d’enquête et à sa légalité. Sa suite décide également de briser certains moules et de nous mettre dans une situation jamais vue auparavant dans la franchise. Il est temps de retourner à l’école, les enfants.

Yagami grandit

L’intrigue est le centre de Lost Judgment. Yagami continue de prospérer en tant que détective à Kamurocho après le premier versement, désormais loin des problèmes financiers auxquels il est confronté mois après mois. Aucun défi ne semble l’attendre à la maison, et avec les yakuza éparpillés, son travail est plus facile que jamais. Lorsqu’ils lui proposent de l’aider dans une petite affaire dans la ville d’Ijincho, il accepte sans hésiter, sachant que son quartier sera en sécurité en son absence.

Ce qui vous attend dans la ville portuaire ne correspond pas à vos attentes. Le cas auquel il est confronté lui explose au visage avant qu’il ne puisse supposer où il s’est rendu et se transforme en un complot beaucoup plus grand qu’il ne le pensait. Les meurtres, les organisations criminelles et les doutes sur le système éducatif japonais lui-même sont au centre de ce qui semblait être une tâche facile.

A cette grande histoire en développement, il faut ajouter d’autres mystères qui surgissent à la fois à Ijincho et à Kamurocho. Yagami est un détective de renom, donc pour gagner sa vie il doit résoudre diverses affaires de toutes sortes. Ils peuvent sembler simples, comme découvrir l’emplacement d’un stand de ramen, ou ils peuvent toucher le point étrange que la franchise a tendance à bricoler, comme enquêter sur un modèle anatomique qui prend vie la nuit et jette ses organes sur les gens.

L’humour est à l’ordre du jour sur ces missions. L’intrigue principale reste sérieuse et directe, tandis que les activités secondaires plongent dans l’absurde pour faire rire. De temps en temps, il y parvient, même si ses histoires semblent plus retenues et calmes que dans les aventures précédentes.

Après les cours

La vie au lycée est l’une des plus grandes forces de Lost Judgment. Yagami est trop vieux pour se faire passer pour un adolescent gênant, mais il est invité à rester proche des nouvelles générations en tant que moniteur de club après l’école. C’est la raison parfaite pour rester et continuer à enquêter sur l’intrigue principale tandis qu’une autre se déroule sur le professeur, une figure sinistre qui essaie de s’emparer du monde criminel d’Ijincho à travers les jeunes.

C’est la justification pour pénétrer dans les couloirs du bâtiment, mais le titre ne reste pas seulement dans ce premier mystère. Au fur et à mesure que nous progressons dans l’intrigue secondaire, nous rencontrons de plus en plus de clubs après l’école, et tout le monde appréciera notre aide de différentes manières. Nous avons celui de la danse, qui débloque un mini-jeu musical complet, ou celui de la robotique, qui nous invite à créer notre propre robot pour détruire nos ennemis.

C’est l’aspect qui est le plus apprécié comme nouveauté dans Lost Judgment, notre contribution à la vie scolaire. Bien qu’il semble vraiment être plein de possibilités qui ne sont pas prises au-delà de ce qu’elles sont. Il n’y a que quatre chansons dans le club de danse, et un style de combat complet est relégué aux activités de l’un des clubs. Dans une autre course, il n’y a pratiquement pas de pistes sur lesquelles concourir. Vous pouvez voir qu’il faut du temps supplémentaire pour étendre ces modes.

Là où ce manque de temps est le plus visible, c’est dans les intérêts romantiques que Yagami peut poursuivre. Le jeu original était ouvert à l’idée que le détective pourrait découvrir l’amour pour lui-même et sortir avec quatre femmes aux personnalités très différentes. Ils étaient parmi les meilleures histoires parallèles de tout le jeu. Lost Judgment, malheureusement, le réduit à une seule option dans son jeu de base.

Défie moi

Au moment où nous voulons arrêter de nous déplacer à Ijincho, nous pouvons toujours nous consacrer aux nombreuses, nombreuses activités secondaires. C’est le jus à savourer dans n’importe quel Yakuza. Yagami a un système maître dans son bureau à Kamurocho et nous pouvons acheter des ensembles complets pour en profiter. Les salles d’arcade Sega regorgent de jeux d’arcade haut de gamme, comme les Sonic Fighters sauvés. Et ajoutez des classiques comme le Mahjong, le jeu illégal ou les courses de drones.

Entre ces activités et celles que l’institut ajoute, nous avons des dizaines d’heures devant nous, mais il n’y a toujours pas de place pour s’installer. Le mode Brawl nous attend dans le menu principal, un défi pour notre capacité avec les systèmes de jeu de base. Des combats dans des conditions spéciales, des boss améliorés à leur meilleur et même des segments d’infiltration allongés et compliqués avec de nouveaux itinéraires et défis.

C’est un mode plein d’atouts, bien qu’imparfait. Dans notre voyage à travers l’analyse de Lost Judgment, nous avons rencontré quelques complications en ce qui concerne la bagarre. Les sections d’infiltration ne sont pas conçues ou programmées de manière optimale, avec des éliminations quelque peu injustes et des réactions ennemies inattendues. A besoin de quelques ajustements et de quelques commentaires supplémentaires.

Ce n’est pas quelque chose dont nous devrions nous préoccuper si nous allons rester ici pendant un certain temps. Lost Judgment possède une liste remarquable de DLC qui élargira le jeu dans les mois à venir, ajoutant de nouvelles histoires de lycée indispensables, des intérêts romantiques et une extension mettant en vedette Kaito. Il est suspect que certains de ces points supplémentaires soient presque collés au lancement officiel du titre, mais j’espère qu’un patch les accompagnera pour résoudre les problèmes du mode Brawl.

Conclusion

Lost Judgment est une suite très réussie pour la position dans laquelle elle se trouve. Son potentiel réside dans son activité secondaire, et avec cela nous nous retrouvons avec un grand nombre d’heures de plaisir à venir. Les plus gros défauts que l’on puisse trouver sont dus à un temps serré pour tester le titre sous certains aspects, tels que la bagarre, ou l’absence d’intérêts plus romantiques. Nous devrons juger de la façon dont toute l’aventure est défendue lorsque tous ses DLC et mises à jour seront à notre portée, ce à quoi nous ne sommes pas habitués par Ryu Ga Gotoku Studio.