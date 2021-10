Megan Fox partage un premier aperçu de ses débuts dans The Expendables 4

Après le premier regard d’hier sur le duo principal Sylvester Stallone et Jason Statham dans la prochaine suite d’action Les consommables 4, la nouvelle recrue Megan Fox a maintenant partagé notre premier regard sur son mystérieux personnage. Prenant sur Instagram pour partager quelques images d’elle-même en costume, Fox ressemble tout à fait à The Expendable dans une tenue entièrement noire, avec un équipement tactique et ce qui semble être un gilet pare-balles.

Megan Fox est adaptée pour « Expendables 4 » et prête à commencer le tournage 🎥 pic.twitter.com/6w20h2GzC6 – Fandom (@getFANDOM) 7 octobre 2021

Megan Fox rejoint 50 Cent, Andy Garcia et la star des arts martiaux Tony Jaa, qui rejoindront tous Sylvester Stallone et Jason Statham. Qui d’autre reviendra dans l’équipe titulaire n’a pas encore été annoncé, mais Les consommables 4 est susceptible d’inclure certains, sinon tous, des membres introduits dans les versements précédents. Il s’agit notamment d’Antonio Banderas, Jet Li, Wesley Snipes, Dolph Lundgren, Kelsey Grammer, Randy Couture, Terry Crews, Kellan Lutz, Ronda Rousey, Glen Powell, Victor Ortiz, Harrison Ford et Arnold Schwarzenegger, entre autres.

Introduit en 2010, Les consommables sont un groupe de mercenaires d’élite qui, lors de leur première sortie, sont chargés de renverser un dictateur latino-américain qu’ils découvrent bientôt être une simple marionnette contrôlée par un impitoyable ex-agent de la CIA.

Un grand succès auprès des fans des films d’action pragmatiques des années 1980, Les consommables a été un succès commercial, et a conduit à la sortie de 2012 The Expendables 2, qui ajoute à la mêlée les légendes de l’action Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger. Le troisième film de la série, The Expendables 3, est apparu sur les écrans en 2014. Cela fait quelques années que nous n’avons pas passé du temps de qualité avec The Expendables, de nombreux fans se demandant si une quatrième sortie obtiendrait jamais le feu vert.

« Nous sommes ravis de nous associer à nos amis de Millennium Media pour le prochain volet de la franchise The Expendables », a déclaré Jason Constantine, président des acquisitions et des coproductions pour le Lionsgate Motion Picture Group. « C’est tellement amusant de réunir ces stars pour un film d’action sans limites. Le nouveau film fera monter les enchères et sera la plus grande et la plus dure des aventures à ce jour. »

Jeffrey Greenstein, président de Millennium Media, a ajouté : « Les Expendables sont de retour, et nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de présenter ce film plein d’action et de stars sur grand écran avec Lionsgate, qui est avec nous depuis la création de cette franchise. . Pour rester frais et amusant, nous avons ajouté de nouvelles stars passionnantes pour rejoindre les vétérans ; le divertissement au pop-corn est garanti. »

Avec Les consommables 4 maintenant en raison d’exploser sur les écrans, il a été question de ce qui pourrait être la prochaine étape pour la franchise. Sylvester Stallone a récemment partagé une image sur les réseaux sociaux avec la légende : « Ce tatouage devait faire mal ! C’est parti pour tourner le spin-off de Expendables (le titre provisoire temporaire est Une histoire de Noël) en OCT », ce qui a amené les fans à se demander si un spin-off centré sur le personnage de Jason Statham, Lee Christmas, brandissant un couteau, pourrait être en préparation. Ces images ont été initialement partagées par Megan Fox.

Sujets : Consommables 4, Consommables