Steven Spielberg dit qu’il n’a pas l’intention de prendre sa retraite de si tôt

Steven Spielberg est l’un des réalisateurs les plus emblématiques et les plus appréciés d’Hollywood. Il a travaillé sur d’innombrables classiques tout au long de sa riche carrière, notamment Mâchoires, parc jurassique, la liste de Schindler, HEet Sauver le soldat Ryan. Le réalisateur travaille dans l’industrie depuis près de 50 ans, avec ses débuts en tant que réalisateur en 1974 avec Le Sugarland Express. Alors que Spielberg approche de son 76e anniversaire en décembre, les fans commencent à se demander si le cinéaste commencera à ralentir. Selon Spielberg, il n’a pas de tels plans.

Spielberg a assisté au Festival international du film de Toronto la semaine dernière pour la première de son dernier film, Les Fabelman. Le film autobiographique met en vedette Gabriel LaBelle dans le rôle de Sam Fabelman, le personnage fictif censé représenter Spielberg tout au long de son enfance. Michelle Williams et Paul Dano rejoignent LaBelle en tant que parents du cinéaste, Seth Rogen complétant le casting. Lors d’une interview avec Rolling Stone, Spielberg a assuré à ses fans qu’il ne voyait pas encore la retraite à l’Horizon et a partagé son inspiration pour faire Les Fabelman.

« Cette [movie] ce n’est pas parce que je vais prendre ma retraite et que c’est ma chanson de nage. Ne croyez rien de tout cela. [Co-writer] Tony [Kushner] et j’ai commencé à parler de cette possibilité lorsque nous faisions Lincoln ensemble. Tony remplissait en quelque sorte la fonction d’un thérapeute et j’étais patient, et nous avons parlé et j’ai parlé pendant longtemps. Tony m’a nourri et m’a aidé à traverser ça… Mais quand le COVID est arrivé, nous avions tous beaucoup de temps. Et nous avions tous beaucoup de peur. Je ne pense pas que quiconque savait en mars ou avril 2020 ce qui allait être l’état de la technique et l’état de la vie, même dans un an. Et je pense que dans ce sens, j’ai senti que les choses allaient de mal en pis que je sentais juste que [my adolescence] est la chose que j’ai vraiment besoin de résoudre et de déballer. »