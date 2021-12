« La reine du flow » 2 : que s’est-il passé à la fin avec Juancho

Depuis la première saison de « La reine du flux« Juan Camilo Mesa a démontré son amour inconditionnel pour Yeimy Montoya, même pendant les 17 années qu’il a passées en prison, il a continué à penser à elle et lui a envoyé des lettres, auxquelles le personnage de Carolina Ramírez n’a jamais répondu. Bien que les amis soient devenus un couple et aient eu une fin heureuse, les choses ont changé dans le deuxième volet.

Avec Juancho et Emilio, Yeimy a profité de quatre ans de tranquillité, mais cela s’est terminé lorsque Charly a été libéré. Parce que Montoya est devenue obsédée par le fait de prouver que l’homme qui l’avait si gravement blessée n’avait pas changé, sa relation avec le producteur de Surround Vibes a commencé à se détériorer.

Au fur et à mesure que Charly se rapprochait de Yeimy, Juan Camilo s’éloignait de plus en plus, principalement parce qu’il ne pouvait pas gérer les doutes de « La reine du flux» Et avec la colère qui lui a fait voir son rival gagner du terrain dans le cœur de sa femme.

Lorsque Catalina est revenue chercher son fils et a menacé de l’éloigner de Juancho, Yeimy a décidé de s’éloigner. La presse en a profité pour spéculer à ce sujet et cela a aggravé la situation du couple composé de Yeimy et Juancho.

Juancho est allé en prison à cause de Manín dans la deuxième saison de « La reina del flow » (Photo: Caracol TV)

QU’EST-IL ARRIVÉ À JUANCHO À LA FIN?

Vers la fin de la deuxième saison de « La reine du flux», Yeimy a accepté de donner une seconde chance à Charly, ce qui a évidemment consterné Juan Camilo, qui a décidé de sortir avec Daniela, une animatrice radio tombée amoureuse du producteur de musique.

Cependant, après son faux kidnapping pour tromper Manín, Juancho a clarifié les choses avec Daniela et était déterminé à retrouver l’amour de Yemy, qui était plus confus qu’avant. D’un côté, il avait la famille qu’il avait formée avec son meilleur ami et de l’autre, le père de son fils.

Chaque fois que « La reine du flux« Elle semblait prendre une décision, quelque chose se passait qui l’a fait reconsidérer ses options. Le chanteur et producteur avait peur de blesser les personnes impliquées et de se tromper une fois de plus.

Juancho et Charly confrontés à l’amour de Yeimy Montoya (Photo : La reina del flow 2 / Caracol TV)

Après le mariage de Ligia et Botero, Juancho espérait rencontrer Yeimy pour discuter de son avenir, mais à cause de Mike Rivera, qui a kidnappé Montoya, cela ne s’est jamais produit. Plus tard, l’interprète de ‘7 Vidas’ a remercié Juan Camilo pour leur temps ensemble, mais a choisi Charly.

Enfin, Juancho s’est excusé auprès de Daniela et a commencé une relation sérieuse avec l’annonceur. De plus, il a rejoint le grand tour du monde effectué par les protagonistes et artistes de « La reine du flux”.