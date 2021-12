The Walking Dead: World Beyond La scène post-crédit change tout

The Walking Dead : le monde au-delà la série dérivée est terminée, mais pas avant de nous laisser une scène post-crédit qui changera le cours de Les morts qui marchent univers pour toujours. Si vous n’avez pas regardé la finale de la série de Monde au-delà, je dois vous prévenir que cet article contiendra des spoilers. C’est maintenant votre chance d’arrêter de lire jusqu’à ce que vous ayez regardé l’émission. Bon, dernier avertissement.

La fin de The Walking Dead : le monde au-delà n’est rien de plus qu’un point de départ pour une toute nouvelle histoire dans Les morts qui marchent Univers. Tout a commencé avec une scène post-crédit de cinq minutes qui a vu la série se terminer dans le « La dernière lumière. » Cependant, cette scène non seulement fait avancer l’univers, mais se connecte également à la finale de la première saison de Les morts qui marchent. Vous vous souvenez de « TS-19 ? » C’est l’épisode où un médecin français (Carey Van Driest) télécharge des transmissions du virologue du CDC, le Dr Edwin Jenner (Noah Emmerich). Dans un laboratoire de biomédecine français tagué de graffitis — Les morts sont nes icl, « Les morts sont nés ici » – un homme (Oryan Landa) traquant les médecins de l’équipe Primrose et Violet tire sur la femme dans le dos. « Mettre fin à cela ? Vous avez commencé cela. Toutes les équipes. Ensuite, vous avez aggravé les choses », dit-il en français, suggérant que le virus était une maladie d’origine humaine née dans un laboratoire français. Alors que la vidéo archivée de Jenner de 2010 est diffusée, il est préoccupé par ce que la femme a appelé des « cohortes variantes » – un type de marcheur pas encore vu dans l’Amérique post-épidémie. Un nouveau marcheur ? Allongée sur son ordinateur portable contenant des fichiers top-secrets, la docteure décédée se réanime en un temps record et revient à la vie en tant que nouveau marcheur, plus rapide et plus fort que jamais auparavant. Les morts qui marchent.

« La coda après Monde au-delà avait tout à voir avec le passé et l’avenir de Les morts qui marchent Univers. Il y a une autre grande histoire qui sera racontée concernant cette scène, et nous avons hâte de commencer à la montrer au monde », Scott Gimple, TWD Responsable du contenu de l’univers et co-créateur de Monde au-delà, a déclaré dans un communiqué diffusé le Parler morts. « L’univers se déroule, et à cette fin, espérons-le, ce n’est pas la dernière fois que nous voyons des personnages de Monde au-delà ou de Jadis (Pollyanna McIntosh). C’est une grande histoire, et à certains égards, j’espère qu’elle ne fait que commencer. »

La scène contenait de nombreux indices qui non seulement rappellent d’autres épisodes, mais relient les pièces manquantes que nous recherchons depuis que la série a fait ses débuts. Parmi les fichiers sur l’ordinateur portable du médecin, il y en a un concernant les recherches du biologiste Dr. Ellis (Allan Edwards), le directeur du Human Genome Project. Eugene (Josh McDermitt) a mentionné Ellis il y a des années Les morts qui marchent avant la saison 2 de Monde au-delà, travaillant avec le généticien Dr Leo Bennett (Joe Holt) et d’autres scientifiques pour développer un remède contre le virus. Les autres fichiers visibles incluent « La modélisation » et « Singerland ».





« Je dirai qu’il y a beaucoup de choses dans ces cinq dernières minutes. Il y a beaucoup d’indices là-dedans », a déclaré Monde au-delà co-créateur et showrunner Matt Negrete. « Donc, si vous venez de voir cette coda une fois, vous n’avez probablement pas tout compris. Je vous suggère donc de la regarder plusieurs fois, d’activer vos sous-titres codés, d’allumer votre traducteur Google et de voir ce que vous apprendre. Il y a beaucoup de choses là-dedans. »

La scène survient après la dernière saison de la Les morts ambulants spin-off, qui a révélé ce qu’est Project Votus. Nous savons que c’est l’étude des sujets de test en direct jusqu’à la mort pour approfondir les recherches sur la réanimation. Dirigé par le Dr Lyla Belshaw (Natalie Gold) pour la mystérieuse Civic Republic Military, Project Votus a été fondé par le major-général Beale et le lieutenant-colonel Elizabeth Kublek (Julia Ormond) deux ans après l’apocalypse. Le programme est mentionné pour la première fois, mais jamais nommé, sur les saisons passées de Les morts qui marchent lorsque Jadis échange des personnes – y compris Heath (Corey Hawkins) et bien sûr Rick Grimes (Andrew Lincoln) – au CRM avec les fameuses lettres « A » et « B ». C’était dans un centre de recherche de la République civique à Ithaca, New York, où le CRM menait des recherches pour potentiellement ralentir ou éliminer complètement le taux de réanimation des morts et éventuellement le détruire pour de bon.





Qu’est-ce que tout cela signifie pour l’avenir non seulement des Walkers, mais aussi des survivants et du Rick Grimes disparu ? Nous devrons attendre et voir quand Les morts qui marchent revient en février 2022 alors que la série se termine. Qu’est-ce que tu penses? Êtes-vous sur le point de voir plus de Walkers? Plus vite, plus fort, peut-être même avec quelques souvenirs ? Quoi qu’il arrive, nous savons que le monde a changé. Vous pouvez regarder la finale de la série de The Walking Dead : le monde au-delà au AMC, Philo et plus.





