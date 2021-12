« La maison du papier » : la vérité sur l’arrestation de Berlin

Maisons du Monde Suspension en métal noir avec 3 abat-jours interchangeables en papier recyclé

La suspension KIPLI a été conçue pour la quatrième édition des Trophées Maisons du Monde de la Création Durable. Concourant dans la catégorie « décoration », les créateurs Jeanne Tazartez, diplômée des Arts décoratifs de Paris, et Jean-Alex Quach, étudiant à l’ENSCI - Les Ateliers, ont créé ce luminaire en réduisant son impact environnemental tout au long de son cycle de vie. Avec ses abat-jours colorés interchangeables pour une déco durable et des matériaux résistants aux manipulations comme le tyvek ou l’acier recyclable, ce luminaire, en deux parties séparables et recyclables, a su convaincre le jury et comblera vos envies de changement !