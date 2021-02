Tracy Morgan a presque joué le fils d’Eddie Murphy dans Coming 2 America, mais ce n’était tout simplement pas bien

La suite à venir du classique de 1988 Venant en Amérique est sur le point de présenter un casting illustre d’acteurs noirs de plusieurs générations. Menant la charge est Eddie Murphy, de retour dans le rôle d’Akeem Joffer, qui découvre qu’il a un fils secret. Dans une interview avec CinemaBlend, Murphy a révélé que le plan initial était pour nul autre que Tracy Morgan de jouer son fils perdu depuis longtemps, jusqu’à ce que le fait que Morgan n’ait que sept ans de moins que Murphy oblige la production à chercher un remplaçant.

Dans Coming 2 Amérique, les téléspectateurs sont ramenés dans la nation fictive de Zamunda, désormais dirigée par le roi Akeem. Les choses arrivent à un point critique quand Akeem apprend qu’il a un fils élevé sans lui quelque part dans le Queens, en Amérique, nommé Lavelle. Le rôle de Lavelle, qui était censé aller à Morgan, devrait maintenant être joué par Jermaine Fowler, surtout connue pour la série CBS. Beignets supérieurs.

Bien qu’il aurait été extrêmement divertissant de voir Morgan jouer le rôle du fils de Murphy, il sera intéressant de voir ce que Fowler apporte à la table en agissant face à une légende de la comédie comme Eddie Murphy. Pour sa part, Murphy dans une interview précédente a souligné l’importance d’avoir autant d’acteurs noirs talentueux dans le même film, racontant une histoire qui est la continuation de ce qu’il a décrit comme un conte de fées se déroulant dans les temps modernes.

«Venir en Amérique est un casting entièrement noir, mais le film ne parle pas de race. Il ne s’agit pas d’avoir un pied dans le cul ou de« Réveillez-vous »ou« Gardez l’espoir en vie ». Ce n’est aucune de ces choses que vous pouvez simplement aller vous asseoir et regarder le film. Et c’est à propos de ces gens et c’est à propos de quelqu’un qui essaie de trouver le véritable amour. C’est comme un fantasme, comme un conte de fées. Et c’est l’héritage du film que c’est l’un des rares contes de fées romantiques avec les Noirs. Je pense que c’est pourquoi nous l’aimons. C’est pourquoi 30 ans plus tard, nous le regardons toujours et ils le montrent à Noël et tout ça. Parce que c’est ce truc doux. «