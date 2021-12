Maxima lance la montre intelligente Max Pro X5 à un prix de lancement de Rs 2 999 : vérifiez les spécifications, les fonctionnalités

PRO-JECT PRE BOX RS2 DIGITAL- DEMANDEZ UN PRIX D'AMI

Le Pre Box RS2 Digital est le grand frère du Pre Box S2 Digital, primé et révolutionnaire. Il utilise les mêmes puces DAC que la version S2, ce qui prouve une fois de plus que le Pre Box S2 Digital était déjà au sommet des DACs haut de gamme et dépassait de loin ses concurrents. Basé sur les mêmes principes de conception de base, l'ensemble des fonctionnalités est étendu et porté à de nouveaux sommets. Le résultat est un boîtier au son fantastique et très polyvalent. Le partenaire idéal pour la crème des amplificateurs et des enceintes haut de gamme ! Le Pre Box RS2 Digital est un convertisseur numérique-analogique et un préamplificateur qui utilise une configuration mono double des convertisseurs numériques-analogiques les plus performants d'ESS Sabre. Les puces ESS9038Q2M offrent la plus haute qualité sonore dans des circuits haut de gamme à prix abordable. Contrairement à la plupart