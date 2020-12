La recette de biscuits aux pépites de chocolat préférée de Taylor Swift contient 2 ingrédients inattendus

Taylor Swift aime les bons biscuits, en particulier ceux préparés par des chefs célèbres. En 2015, la pop star a tweeté ses louanges pour la recette de biscuits aux morceaux de chocolat d’un célèbre chef, la qualifiant de «véritable tournant» dans sa vie.

En fin de compte, la recette Swift ne jure que par quelques ingrédients que vous ne penseriez pas ajouter à un cookie aux pépites de chocolat.

Taylor Swift assiste aux MTV Video Music Awards 2019 le 26 août 2019 à Newark, New Jersey. | Axelle / Bauer-Griffin / WireImage

Les recettes préférées de Taylor Swift proviennent de chefs célèbres

Swift a incorporé une poignée de recettes de chefs célèbres dans son répertoire au fil des ans. Dans un essai qu’elle a écrit pour Elle pour son 30e anniversaire, la chanteuse «exilée» a partagé trois de ses plats préférés pour le dîner qu’elle utilise pour le reste de sa vie.

«J’ai toujours beaucoup cuisiné», dit-elle. «Mais j’ai trouvé trois recettes que je sais que je préparerai à des dîners pour la vie: les vraies boulettes de viande et spaghetti d’Ina Garten (j’utilise juste de la chapelure emballée et uniquement du bœuf haché pour la viande), le poulet Mughlai de Nigella Lawson et les fajitas au poulet de Jamie Oliver avec sauce molé. Obtenir un broyeur d’ail change complètement la donne. J’ai également appris à calculer immédiatement Celsius en Fahrenheit dans ma tête. (C’est ce que je suis presque sûr qu’Internet appellerait un «flex bizarre».)

Rassurez-vous, l’amour de Swift pour le Contessa aux pieds nus l’étoile est réciproque.

«J’adore Taylor et je l’admire énormément», a déclaré Garten à People en 2016. «J’étais tellement flattée qu’elle a choisi de travailler avec moi. Nous avons fait cette séance photo ensemble, ce qui n’était qu’un des jours les plus amusants de ma vie. C’était tout simplement incroyable.

Un autre chef célèbre que Swift adore est Anne Burrell de Food Network, qui est le cerveau derrière les biscuits aux pépites de chocolat préférés de Swift.

@ taylorswift13 MERCI!!!!!! nous pouvons les faire ensemble ou tout ce que vous voulez ensemble à tout moment !!!! Je suis un ÉNORME fan de la vôtre !!!! – Anne Burrell (@chefanneburrell) 11 juin 2015

CONNEXES: Taylor Swift a envoyé des cartes de vœux « folkloriques » mettant en vedette ses chats aux fans – voici comment vous pouvez en obtenir une

La recette de biscuits aux pépites de chocolat préférée de Taylor Swift ne prend que 30 minutes à préparer

En 2015, Swift a tweeté à la star de Food Network jaillissant de sa recette de biscuits à l’avoine et aux morceaux de chocolat super délicieux.

« @ChefAnneBurrell vous a vu dans mes mentions et voulait vous faire savoir que votre recette de biscuits aux pépites de chocolat a été un véritable tournant dans ma vie », a tweeté le jeune homme de 31 ans.

Comme Burrell a répondu, «MERCI !!!!!! nous pouvons les faire ensemble ou tout ce que vous voulez ensemble à tout moment !!!! Je suis un ENORME fan de toi !!!! «

Voici comment préparer les friandises apparemment infâmes.

Ingrédients

2 tasses de farine tout usage

1 tasse de flocons d’avoine

1 cuillère à café de levure chimique

1/2 cuillère à café de cannelle moulue

1/2 cuillère à café de sel casher

1 tasse de cassonade

1/2 tasse de sucre granulé

2 bâtonnets de beurre non salé, à température ambiante

2 oeufs

1 cuillère à café d’extrait de vanille

Bloc de 12 onces de chocolat noir, haché grossièrement

1 tasse de noix, hachées

Gros flocon de sel de mer

Remarquez comment cette recette nécessite de l’avoine et de gros flocons de sel de mer comme garniture, ainsi que du chocolat noir en bloc au lieu de pépites de chocolat. Ces rebondissements donnent à cette recette de pépites de chocolat une touche unique.

Pour commencer, préchauffez votre four à 350 degrés Fahrenheit. Pendant le préchauffage, mélangez l’avoine, la farine, la poudre à pâte, le sel casher et la cannelle dans un petit bol.

Dans un bol à mélanger plus grand ou dans le bol de votre batteur sur socle, mélangez le sucre granulé, la cassonade et le beurre. Battre le beurre et le sucre ensemble jusqu’à consistance mousseuse. Ajoutez les œufs un à la fois, en les battant à chaque fois dans le mélange, puis ajoutez l’extrait de vanille.

Ajouter lentement le mélange de farine dans le mélange de sucre jusqu’à ce qu’ils soient juste combinés. Faites ensuite comme Moira et David Rose et incorporez le chocolat noir et les noix.

Une fois que votre pâte est prête, divisez la pâte en boules de la taille d’une cuillère à soupe et placez-la sur une plaque à biscuits non graissée. Chaque balle doit être distante de 2 pouces. Et puis, faites cuire de 12 à 13 minutes. Assurez-vous de sortir ces biscuits à temps, car vous devez ajouter la garniture de sel de mer immédiatement après les avoir sortis du four. La recette de Burrell indique que l’ajout du sel de mer pendant que les biscuits sont encore chauds est l’une des étapes les plus importantes.

Une fois qu’ils sont cool, vous pouvez les manger à votre guise tout en écoutant Toujours sur une boucle. Bonne pâtisserie!