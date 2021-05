Kiss partage la bande-annonce de son documentaire, «  Biographie: KISStory  »

Embrasser a partagé la bande-annonce d’un nouveau film documentaire à propos de sa carrière légendaire intitulée, «Biographie: KISStory».

Dirigé par DJ Viola, le documentaire parcourra 50 ans de carrière de Kiss en montrant les fondateurs, Paul Stanley Oui Gene Simmons réflexion sur la vaste trajectoire du groupe.







La description du documentaire révèle: « Après 50 ans de rock and roll et de fête toute la nuit et toute la journée, le groupe avec les disques d’or les plus vendus de tous les temps, KISS, partage son histoire à succès. »

En plus des membres de Kiss, le documentaire inclura la présence d’autres musiciens tels que Dave Grohl Oui Tom Morello. Le film durera quatre heures et sera diffusé sur A&E les 27 et 28 juin.







D’autre part, on sait également que KISS prépare un prochain biopic intitulé, ‘Crie le fort’, qui arrivera sur la plateforme Netflix.