7 séries animées que vous devez regarder pour ne pas manquer Kimetsu no Yaiba

Si cette série est l’une de vos préférées et que vous ne pouvez pas attendre sa prochaine saison, nous vous proposons ici des options similaires pour rendre votre temps plus agréable. Revoyez la liste !

Le 13 février, le dernier épisode de la deuxième saison de Kimetsu no Yaibaqui a adapté le Arc du quartier rouge du manga, et célébrée par ses fans sur les réseaux sociaux chaque dimanche avant la première d’un nouvel épisode. Malheureusement, l’anime a mis fin à sa livraison, mais la bonne nouvelle ne s’est pas fait attendre et a confirmé la troisième partie du programme qui couvrira la Arche du village des forgeronsavec les piliers Muichiro Tokito et Mitsuri Kanroji comme protagonistes. En attendant d’autres aventures de Tanjiro, Nezuko, Zenitsu et Inosuke, nous vous proposons ici 7 options intéressantes pour ne pas manquer la série. Nous vous invitons à revoir le Top !

+7 séries que vous devez regarder pour ne pas manquer Kimetsu no Yaiba

7- D.Gray-man

An: 2006

Saisons: deux

Parcelle: L’histoire se déroule dans un monde similaire à l’Angleterre du 19e siècle. Les Akuma sont des armes démoniaques pouvant prendre forme humaine nées de la somme d’une « machine », d’une « âme » et d’une « tragédie ». Les exorcistes doivent affronter le comte du millénaire, qui a créé ces armes pour détruire le monde.

6-Fraternité Fullmetal Alchemist

An: 2009

Saisons: 1

Parcelle: Les frères Edward et Alphonse Elric poursuivent leur recherche de la pierre philosophale dans l’espoir de restaurer leurs corps, qui ont été perdus lorsqu’ils ont tenté d’utiliser leurs compétences en alchimie pour tenter de ressusciter leur mère décédée.

5- Fou furieux

An: 1997

Saisons: 1

Parcelle: Depuis plus de 100 ans, les magnifiques armées de Chuder et celles de la région centrale se livrent des batailles sanglantes. Seule la forteresse impénétrable Doldery protège l’Empire de Chuder de toutes les guerres qui l’entourent. La bande des Halcones a pris position dans la grande offensive. Dans cette bataille, les troupes de la région centrale pourront atteindre les portes de la légendaire forteresse de Chuder et défier l’armée invincible du général Boscongn

4- Trèfle noir

An: 2017

Saisons: 1

Parcelle: Dans un monde où la magie est primordiale, Asta et Yuno sont deux enfants qui se retrouvent abandonnés dans une église le même jour. Alors que Yuno grandit en se révélant avoir de grands pouvoirs magiques, Asta semble être la seule personne au monde à ne posséder aucune capacité magique. Cela n’aura pas d’importance pour les deux jeunes hommes, qui aspireront à atteindre le poste de King Wizard, le meilleur magicien de tous. Mais pour cela, ils devront d’abord être sélectionnés par un Ordre des Chevaliers Magiques, et Asta n’a aucune magie !

3- Tueur gobelin

An: 2018

Saisons: 1

Parcelle: Dans une ville située quelque part dans le monde, il y a un aventurier solitaire avec suffisamment de niveau pour défier le roi démon, mais pour une raison quelconque, il se consacre à ne tuer que des gobelins.

2-Bleach

An: 2004

Saisons: 16

Parcelle: Ichigo Kurosaki est un garçon de 15 ans qui peut voir les esprits. Tentant de protéger l’esprit d’une petite fille d’un creux, il rencontre un esprit maléfique et un shinigami. Après qu’Ichigo Kurosaki ait trouvé la fille dans sa chambre, elle se présente comme Rukia Kuchiki et explique le but du shinigami. Le creux revient et laisse Rukia Kuchiki blessée, pour sauver la famille d’Ichigo, Rukia lui transfère ses pouvoirs et devient ainsi une shinigami.

1- Inuyasha

An: 2000

Saisons: deux

Parcelle: L’écolière moderne Kagome est transportée dans le temps au Japon féodal, découvrant qu’elle est la réincarnation d’une prêtresse décédée et doit empêcher l’anti-héros Inuyasha de prendre le bijou Shikon, mais ils se retrouvent dans la même équipe.

