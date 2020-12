The Long Dark peut maintenant être récupéré gratuitement sur Epic Games Store

Le long noir est un jeu de survie-action captivant qui met les joueurs au défi de braver des éléments extrêmes dans une nature sauvage. Vous n’avez pas à vous soucier des menaces hostiles qui vous emportent. Seuls les éléments dicteront votre destin lorsque vous explorerez et utiliserez les ressources mises à votre disposition.

Si vous n’avez pas expérimenté des éléments de survie exceptionnels, vous pouvez maintenant le faire gratuitement car Le long noir est disponible pour un seul jour de plus sur Epic Games Store. C’est définitivement un titre à ne pas manquer si vous recherchez une histoire fascinante, un héros captivant et un monde au bord de la destruction.

Il y a beaucoup de titres dans l’espace de survie en ce moment, mais Le long noir excelle dans le réalisme. La perspective à la première personne et les défis authentiques qui vous sont lancés vous plongent définitivement dans les moments difficiles auxquels votre personnage se trouve maintenant confronté. Si vous pouvez persévérer et vous adapter, il y a encore de l’espoir.

Vous pouvez passer par le mode histoire épisodique ou vous pouvez profiter de la liberté ultime dans le mode survie. Il vous permet de sortir dans une nature sauvage ouverte, sans direction ni invites des autres personnages. C’est juste vous, les éléments et votre capacité à survivre dans un paysage toujours changeant et froid.

Il y a beaucoup de fournitures à emporter, mais vous devez d’abord les trouver et décider comment elles peuvent en profiter chaque jour dans la nature. Vous trouverez des éléments tels que des lumières, du matériel de cuisine, du matériel de chasse et plus encore.

Pendant que vous utilisez ces ressources à votre avantage, vous devez faire attention à votre faim et à votre fatigue. Épuisez-vous trop et les nuits froides seront beaucoup plus tortueuses.

La mort permanente est également incluse dans le mode Survie. C’est vrai. Prenez la mauvaise décision et mourez et vous n’avez aucune sauvegarde sur laquelle revenir. Cela augmente la tension que vous ressentez lorsque vous vous frayez un chemin dans une nature sauvage apparemment illimitée.

Le long noir est le titre parfait pour les passionnés de survie qui veulent être mis au défi dès le départ. Le développeur ne vous tient pas la main et c’est rafraîchissant à voir. Le jeu est sur la survie dans sa forme la plus brute. Quel plaisir serait-il si vous aviez un tas d’invites pour vous aider?

Chaque action réussie est une expérience inoubliable que vous chercherez encore et encore. Maintenant, si vous visitez Epic Games Store, il peut être ajouté à votre bibliothèque sans frais.