"Shingeki no Kyojin" 4x03: Eren est enfin révélé à Marley

Marley a remporté une grande victoire lors de la première de la quatrième saison de « Shingeki no Kyojin», Mais il est clair que le conflit n’est pas encore terminé. Alors que ses habitants et les Eldiens se reposent pour concevoir un nouveau plan contre Paradise Island, Eren et sa compagnie s’avancent pour les surprendre sur leur territoire.

Après quatre ans de ce qui s’est passé dans le Île Paradis, la série se concentre désormais sur cette ville. Même s’il semblait que les alliés les avaient acculés et même possédés une arme capable de tuer des titans, la détermination de Gabi et le plan Zeke aidé à remporter la victoire.

Pour le deuxième épisode, les hauts de Marley ensemble à la eldiens Ceux qui avaient des pouvoirs de Titan avaient des idées différentes sur ce qu’il fallait faire ensuite. Alors que certains ont pensé qu’il était préférable de se concentrer sur la fabrication d’armes similaires à vos ennemis pour vaincre les Titans, Zeke et la société voulait à tout prix récupérer les autres pouvoirs de titan dans le Île Paradis.

Cependant, dans le troisième chapitre de la quatrième saison de « L’attaque des Titans», Le conflit sera alimenté, car un visage familier a été révélé sur le petit écran et il semble que la bataille sera explorée à tout moment. Que s’est-il passé dans le dernier chapitre de la série? Ici, nous vous disons un petit résumé.

QUE SE PASSE-T-IL DANS «ATTAQUE SUR TITAN» 4X03?

Reiner a été dénigré par d’autres soldats en herbe (Photo: Crunchyroll)

Le nouveau chapitre de « Shingeki no Kyojin« Commence par un petit Reiner, qui est consolé par sa mère, qui explique que son père les a abandonnés pour eldiens. Revenant à sa version adulte, Reiner avoue que c’est à ce moment-là qu’il a décidé de devenir un Marliano à tout prix.

Il se souvient que leur entraînement était très dur, car ils étaient traités comme des soldats malgré leur petit âge. Les autres enfants qui se sont battus pour être les héritiers des pouvoirs du Titan se moquaient de lui, moins Bertholdt et Annie, qui deviendra plus tard ses plus grands alliés.

Reiner surpris parce que son partenaire a été mangé (Photo: Crunchyroll)

Au final, contre toute attente, Reiner est sélectionné pour porter la puissance de Titan blindé et est envoyé avec Bertholdt, Annie et Marcel infiltrer le Île Paradis pour retrouver le pouvoir de Fondateur de Titan. Voici une rencontre entre Reiner et son père supposé, qui nie toute relation avec lui.

Sur le chemin de votre destination Marcel il demande pardon, avouant qu’il a mal parlé de son frère pour que Reiner être choisi comme porteur de la Titan blindé, et ainsi assurer la survie du membre de votre famille au-delà de 13 ans. Être en état de choc, Reiner est attaqué par un titan et Marcel le sauve.

Reiner a aidé Eren quand ils étaient soldats, mais seulement pour le trahir plus tard (Photo: Crunchyroll)

Cette situation est la même que celle observée lorsque Ymir il se souvenait de ses origines. Elle avait été transformée en un Titan et condamné à errer éternellement terre, mais juste à l’endroit où le trois eldiens ils s’étaient arrêtés pour se reposer, elle était restée endormie en attendant sa mort. Malheureusement pour Marcel, elle se réveille et le mange, héritant ainsi du pouvoir de Titan Jaw.

Bertholdt, Annie et Reiner ils courent, puis ont un combat interne qui se termine par Reiner immobiliser Annie. Ils poursuivent leur plan, ils détruisent le premier mur du Île Paradis et ils s’infiltrent avec Eren et les autres enfants appartiendraient aux guerriers qui protégeraient les autres villes.

Reiner était sur le point de se suicider (Photo: Crunchyroll)

Cinq ans passés à être formés et pendant cette période ce qui a été vu lors des saisons précédentes de « Shingeki no Kyojin». Revenir au présent Reiner veut se suicider, mais écoute Falco se plaindre l’arrête, mentionnant qu’il a encore beaucoup de travail à faire avec l’avenir Guerriers eldiens.

À la fin de l’épisode, Falco passe près du Hôpital de la ville, où il reconnaît l’homme aux cheveux longs qui a contribué à Épisode 2. Il l’appelle et ils commencent à parler des conséquences du conflit. Le garçon remarque quelque chose d’étrange dans sa voix, mais comme il n’a jamais vu cet homme auparavant, il ne sait pas ce que signifient ses mots. Les téléspectateurs reçoivent ensuite un gros plan de son visage et il est révélé qu’il s’agit d’Eren Jaeger.

Falco ne savait pas qu’il parlait à Eren (Photo: Crunchyroll)

