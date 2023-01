La réaction de Jenna Ortega à la mort de la première Merlina Addams

célébrités

Jenna Ortega a été dévastée par la mort de Lisa Loring. Regardez sa réaction quand il a appris la nouvelle !

© Netflix / Montage : Noe RíosLisa Loring et Jenna Ortega

Avec la première de Merlin sur Netflix le célèbre personnage, qui dérive de la locomotives addams, est revenu aux yeux du public. Désormais, dans cette nouvelle version, les plus jeunes téléspectateurs ont été captivés par la performance inégalée de Jenna Ortega, éblouissant dans son rôle. Et, créé par Tim Burtoncette bande est devenue une fureur.

A tel point qu’après le lancement de Merlin, Jenna Ortega catapultée à la renommée internationale pour avoir dépassé les attentes de tout le monde. Cependant, il faut se rappeler que ladite actrice n’était pas la première à jouer ce personnage. Avant elle, ils étaient Christina Ricci et Lisa Loring.

C’est plus, Jenna Ortega a avoué que Ricci et Loring étaient une grande source d’inspiration et d’influence pour son interprétation.. En fait, c’est pourquoi hier, quand la mort de Lisa, l’actrice actuelle de Merlin elle n’a pas hésité à réagir et a été dévastée. Voir!

La réaction de Jenna Ortega à la mort de Lisa Loring :

Via son compte Instagram, Jenna Ortega a partagé deux histoires de Lisa Loring caractérisées comme Merlin. Il y écrit : « absolument dévasté. Merci pour tout »pour accompagner les images de sa collègue qui jadis charmait des milliers de personnes comme elle aujourd’hui.

De leur côté, les fans de Merlin Ils se sont souvenus de différentes images et moments de Lisa Loring pendant son temps dans la série. A noter également que beaucoup attendent l’arrivée de la deuxième saison du strip afin de voir si Netflix rendra hommage à l’actrice.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?