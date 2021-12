Oprah Winfrey sur la course du Dr Oz au Sénat: « C’est aux habitants de Pennsylvanie »

Oprah Winfrey a pesé sur la décision du protégé, le Dr Mehmet Oz, de se présenter comme candidat républicain au Sénat américain en Pennsylvanie lors des élections de 2022.

Winfrey, 67 ans, avait Oz, 61 ans, dans son talk-show populaire pour dispenser des conseils médicaux des dizaines de fois avant de décrocher sa propre émission en 2009.

Le magnat du talk-show a fait une déclaration au magazine New York au sujet de la candidature d’Oz au Congrès pour un profil d’Oz et de sa campagne qui a été publié mardi.

« L’une des grandes choses à propos de notre démocratie est que chaque citoyen peut décider de se porter candidat à une fonction publique », a déclaré Winfrey par l’intermédiaire de la porte-parole Nicole Nichols. « Mehmet Oz a pris cette décision. Et maintenant, c’est aux habitants de Pennsylvanie de décider qui les représentera. »

Winfrey elle-même a déjà fait allusion à la possibilité de se présenter à la présidence en 2017 avant de mettre fin aux rumeurs en 2018 en déclarant au magazine InStyle « ce n’est pas quelque chose qui m’intéresse » et qu’elle n’a pas « l’ADN pour ça ».

Oz a annoncé à la fin du mois dernier qu’il se présenterait en tant que candidat républicain cherchant à pourvoir le siège du sénateur Pat Toomey. Le sénateur républicain a annoncé en octobre 2020 qu’il ne briguerait pas sa réélection pour un troisième mandat, laissant une course largement ouverte pour un siège crucial au Congrès lors d’une élection qui décidera quel parti contrôle le Sénat.

Chirurgien cardiothoracique, Oz est devenu un contributeur régulier et un invité de « The Oprah Winfrey Show » dans les années 2000 avant de créer sa propre émission. Harpo Productions de Winfrey a produit « The Dr. Oz Show », dont Sony Pictures Television a annoncé qu’il mettrait fin à ses 13 saisons le 14 janvier en raison de la course au Sénat d’Oz.

L’émission sera remplacée par l’émission de cuisine syndiquée d’une heure « The Good Dish », animée par Gail Simmons, Jamika Pessoa et la fille aînée d’Oz, Daphne Oz. L’émission, qui a commencé comme un segment hebdomadaire sur « The Dr. Oz Show », commence le 17 janvier.