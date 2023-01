Le bonbon à la guimauve « Père de Peeps » décède à 98 ans

Ira « Bob » Born, un dirigeant d’une entreprise de confiserie connu sous le nom de « Père des Peeps » pour avoir été le pionnier de la fabrication des bonbons en forme de poussin, est décédé, a annoncé Just Born Quality Confections le 30 janvier. Il avait 98 ans.

Born, décédé le 29 janvier, était le fils du fondateur de Just Born, Sam Born, qui a rejoint la société basée en Pennsylvanie après avoir quitté la marine après la Seconde Guerre mondiale.

« C’était un inventeur dont l’incroyable intellect lui permettait de voir des solutions à presque toutes les situations », a déclaré Just Born dans un communiqué de presse.

« Le plus remarquable était sa capacité à voir comment les Peeps, qui étaient fabriqués à la main, pouvaient être produits de manière mécanique. Bob a conçu la machine qui dépose les Peeps Marshmallow Chicks, et sa machine a été utilisée pendant plus de 50 ans. La conception de Bob est devenue la base des systèmes de dépôt de guimauve actuels. »

En 1953, Just Born, qui fabrique également Mike and Ike et Goldenberg’s Peanut Chews, a acquis Rodda Candy Company, qui fabriquait des bonbons à la gelée, mais a également créé à la main des bonbons en forme de guimauve qui ont pris près de 26 heures à fabriquer, selon Lehigh Valley News.

Né et un ingénieur ont construit une machine pour rendre les guimauves plus rapides, produisant les bonbons en moins de six minutes. Bien qu’il y ait eu quelques modifications au fil des ans, la société a continué à en utiliser une ressemblant à celle développée par Born.

« Personne ne faisait ce genre de chose », a déclaré son fils Ross Born, qui a été PDG de l’entreprise, au Lehigh Valley News. « Vous ne pouviez pas acheter une machine comme celle-là. Alors il l’a construit.

Bob Born n’était pas non plus un poney à un tour, car il a également développé Hot Tamales « en trouvant un moyen créatif de retravailler les bonbons Mike et Ike », a déclaré la société dans son communiqué de presse.

« Bob restera dans les mémoires comme un défenseur infatigable et passionné de l’industrie de la confiserie et un merveilleux partisan de notre communauté. Bob était notre membre de la famille de deuxième génération dont le dévouement a joué un rôle déterminant dans le fait que Just Born ait atteint notre cap des 100 ans. Nous adressons nos plus sincères condoléances à son fils, Ross, et à toute la famille », a déclaré David Shaffer, président du conseil d’administration et co-PDG de Just Born.

« Le commerce des bonbons était plutôt accrocheur … c’était intéressant pour lui », a déclaré Ross Born au Lehigh Valley News. « Il aimait la science, la technologie, le traitement. Il était très attaché à l’équipement.