Chau Kendrick Lamar : ces deux chanteurs populaires seraient aux commandes de la musique de Black Panther 2

Parmi les films de la Univers cinématographique Marvel, il y en a un qui a su se démarquer des autres. Il s’agit de Panthère noire, la fiction avec Chadwick Bossman qui a remporté les éloges du public et de la critique spécialisée. Le film est sorti début 2018 et est depuis devenu un favori en termes de bande sonore Cordialement. Apparemment, cela sera répété dans sa suite.

Le long métrage réalisé par Coogler Ryan se distinguait par les chansons de Kendrick Lamar qui accompagnait parfaitement le style du film et qui l’a même amenée à être nominée comme la Meilleure bande originale aux Oscars. L’album thématique de l’artiste a reçu toutes sortes de compliments et a créé une formule parfaite. Mais la suite, pleine de changements depuis la mort du protagoniste, optera pour un son différent.

Panthère noire : Wakanda pour toujours Il sortira en salles en novembre de l’année prochaine si tout se passe comme prévu. C’est que les polémiques ne cessent d’apparaître après Letitia Wright (Shuri) s’assurera que vous ne voulez pas être vacciné pour entrer dans l’ensemble. On ne sait pas non plus sur quoi portera l’intrigue maintenant que Boseman n’est pas présent pour remplir le rôle de T’Challa. Cependant, un fait mis au jour récemment pourrait tout changer.

Est-ce qu’ils ne seraient rien de moins que Doja Cat et The Weeknd ceux en charge de préparer la musique de ce film tant attendu. Le journal Metro UK a assuré que la société dirigée par Kevin Feige est en pourparlers pour que le duo s’unisse et obtienne ainsi un résultat explosif à toute vitesse. Et c’est que le choix serait plus que réussi, puisque tous deux ont travaillé sur des projets similaires.

Alors que The Weeknd a participé à un duo dans Prier pour moi Avec Lamar pour le premier film de Black Panther, Doja Cat a une formation dans les thèmes musicaux pour les films de super-héros. Il l’a fait pour Bandes dessinées à courant continu avec la première de Oiseaux de proie, à partir de Harley Quinn avec le thème Patron salope. De même, les artistes seraient également en dialogue avec Marvel Studios Solange, Giveon et Brent Faiyaz.

