Nezuku et Zenitsu finiront-ils ensemble dans Demon Slayer ?

Demon Slayer fait partie des animes qui ont lutté contre des classiques tels que Spirited away a pris d’assaut les ventes. Toujours selon les derniers rapports, la saison 2 de Demon Slayer n’est pas loin !! La bande-annonce est déjà sortie. Zenitsu est l’un des tueurs de démons dans ce neuf avec un caractère unique. Il aime beaucoup les filles, cependant, a été refusé par d’innombrables.

Quand il a rencontré Nezuko pour la première fois, il savait qu’elle était un démon. Mais cela ne l’a pas empêché de la poursuivre ! Nezuko a évité les humains à tout le monde sauf son propre frère. Y a-t-il une chance que Zenitsu et Nezuko finissent ensemble ?

Nezuko et Zenitsu pic.twitter.com/3SuXaaJRii – Tweets animés (@AnimexDaily) 30 avril 2021

Les essais répétés de Zenitsu

Il est très difficile de comprendre son personnage du premier coup. Il semble être faible et avoir peur de la mort et faire face à des missions. Cependant, lorsqu’il s’agit d’affronter des ennemis, il ne fait jamais preuve de pitié. Son caractère peut parfois sembler pleurnichard mais à l’intérieur il ne l’est pas moins lorsqu’il s’agit de protéger ses proches.

Dans la suite du film de tueur de démons, le train Mugen, nous avons vu qu’il avait des sentiments forts pour Nezuko. Cela devient sa raison de se réveiller du rêve sans fin et de sauver les passagers du train. D’après les incidents qui se sont produits jusqu’à présent, on peut croire qu’il se soucie profondément de Nezuko, qu’il soit entouré d’ennemis et qu’il se batte à mort.

Nezuko

Nezuko est l’un des personnages Kawai de l’anime. Elle ne parle peut-être pas, mais ses actions parlent beaucoup d’elle-même. Elle a été main dans la main avec Tanjiro même si cela signifie supprimer son envie de sang. Elle a prouvé dans toutes les situations que même après avoir été un démon, elle a toujours son amour pour l’humanité.

Les frères et sœurs du jour sont Tanjiro et Nezuko Kamedo de Demon Slayer ! Ce sont des frères et sœurs ! pic.twitter.com/3xYIQKygKn — Frères et sœurs du jour ! (@siblingsOTD) 16 juillet 2021

Son lien avec Tanjiro est solide, quelles que soient les situations dans lesquelles ils ont été poussés. Ils ne se sont jamais quittés. Même lorsque Tanjiro a eu la possibilité de la garder avec le médecin. De l’autre côté, nous avons également vu le désir de Tanjiro de ne rien négliger pour faire à nouveau de Nezuko un humain.

Avec le bambou inséré dans la bouche de Nezuko et supprime ses besoins de démon. Elle a été incapable de parler ou d’exprimer une grande partie de ses émotions envers quelqu’un d’autre que Tanjiro. La vraie question se pose, est-ce que Nezuko pourra à nouveau parler ? Ou Nezuko pourra-t-il redevenir humain ?

C'est tout à propos de Nezuko et Zenitsu.