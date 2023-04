« Hoy Día »: nouvelle programmation du programme Telemundo à partir du lundi 10 avril

Depuis fin 2022, changements et rénovations dans « Aujourd’hui » Ils sont le pain quotidien du programme Telemundo. Et c’est que, après l’incorporation de Daniel Arenas en tant que présentateur avec Andrea Meza et Pénélope Menchacale journal du matin annonçait une autre grosse surprise après les vacances de Pâques.

Le programme d’émissions le plus populaire sur Telemundo Il continue d’apporter plus de renouvellements pour ce 2023. Bien que nous ayons subi la purge de divers pilotes tels que Chikybaby et Nacho Lozano fin 2022, l’espace du matin a décidé d’annoncer de nouveaux changements à partir de lundi prochain, le 10 avril.

Andrea Meza, Adamari López, Chiky Bombom et Penélope Menchaca sont les hôtes de « Hoy Día » (Photo : Telemundo)

Y a-t-il un nouveau pilote qui arrive ou d’autres invités surprises ? Rien à voir, c’est un nouvel horaire après les vacances de Pâques. Tu veux en savoir plus? Bien, découvrez le nouveau créneau horaire ici au MAG.

QU’EST-CE QUE LE NOUVEL HORAIRE « AUJOURD’HUI » ?

Il s’avère que les téléspectateurs pourront profiter d’une heure supplémentaire de programmation en direct après les vacances de Pâques. C’est-à-dire, À partir du 10 avril prochain, le programme débutera à 7h/6h et durera un total de 4 heures de couverture et de dynamique avec tous ses abonnés sur le signal Telemundo.

Le programme Telemundo a exprimé son extension après la Semaine Sainte (Photo: Hoy Día / Instagram)

« Vous nous l’avez demandé, et nous vous écoutons toujours, alors nous grandissons une heure de plus »peut être vu dans un post qu’il a publié L’émission matinale de Telemundo via Instagram.

« Mes belles personnes, je suis super excité ! Mes collègues et moi allons vous apporter les meilleures informations le matin, nous espérons que vous ne venez pas »détenu Le portoricain Adamari López sur Instagram le matin du 6 avril.

L’actuelle présentatrice « Hoy Día » a exprimé sa joie à l’extension de la matinée (Photo: Hoy Día / Instagram)

« AUJOURD’HUI », AURA-T-ON D’AUTRES SURPRISES ?

En plus d’une nouvelle prolongation de délai, Penélope Menchaca a révélé que d’autres surprises sont à venir dans l’émission matinale de Telemundo pour cette année 2023.

« Nous allons avoir plus de plaisir et plus de divertissement, mais vous savez quoi, faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous aimeriez voir pendant ces quatre heures. Nous le faisons parce que vous l’avez demandé »Penelope Menchaca a publié via les réseaux sociaux.

Menchaca apparaît sur les écrans de Telemundo depuis le 5 décembre (Photo : Penélope Menchaca / Instagram)

Dans ce sens, Chiki Bombom a également envoyé une déclaration de son partenaire et a indiqué que l’extension du programme sera grandement appréciée par ses fans. « Nous allons te donner tout ce que tu aimes, tu vas rire et tu vas pleurer »indiqué.

ADAMARI LÓPEZ N’EST PLUS DANS « AUJOURD’HUI »

Il est à noter que, malgré cette nouvelle extension, Le licenciement d’Adamari López a été notifié dans l’émission Telemundo après plus de 11 ans d’antenne en conduite. Avec cette sortie, le renouvellement complet de la conduite du programme du spectacle stellaire est confirmé.

Adamari López a dit au revoir au programme Telemundo (Photo: Adamari López / Instagram)

Quoi qu’il en soit, nous espérons que les rénovations et les changements de «Hoy Día» continueront d’apporter plus de jeux, de dynamique et de discussions avec nos stars préférées de la télévision latine. Félicitations pour les succès !

QUI SONT LES NOUVEAUX CONDUCTEURS « D’AUJOURD’HUI » ?

Après le départ d’Adamari López de « Aujourd’hui », la liste des présentateurs serait la suivante :