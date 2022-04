50 nuances de Grey : 7 ans après le premier film, le faible salaire perçu par Jamie Dornan et Dakota Johnson était connu

célébrités

dakota johnson Oui jamie dornan Ils ont catapulté à la renommée internationale avec leurs rôles dans Anastasia Steele Oui Christian Grey dans 50 nuances de gris, mais le premier film était-il rentable ? Découvrez combien les acteurs ont gagné pour ces personnages.

© GettyDakota Johnson et Jamie Dornan

Au-delà de la qualité de chaque film, il ne fait aucun doute que 50 nuances de gris C’était l’une des trilogies les plus rentables de ces derniers temps. C’est en 2015 que le premier d’entre eux, basé sur les livres d’el james, atteint le grand écran dans le monde entier. Avec jamie dornan Oui dakota johnson Comme les grands protagonistes, le film a fait fureur depuis l’histoire d’amour entre Christian Oui Anastasia c’était complètement captivant.

En réalité, 50 nuances de gris atteint un tel succès que grâce à ce rôle de premier plan dakota johnson Oui jamie dornan catapulté à la renommée internationale. Bien que les acteurs aient déjà commencé leur carrière il y a quelque temps, la vérité est qu’ils étaient leurs personnages de Christian Grey Oui Anastasia Steele ceux qui les ont aidés à atteindre le sommet en ce qui concerne leur carrière. C’est que, sur le plan économique, le chiffre initial qu’ils ont reçu n’aurait pas pu les aider du tout.

Box-office 50 nuances de gris Il a su lever 250 millions de dollars dans le monde, un chiffre qui se heurte sans aucun doute à ce que les protagonistes ont reçu il y a sept ans. D’après ce qui s’est passé Dakota et Jamie ont tous deux remporté seulement 250 000 € pour ces rôles emblématiques.. Et, bien que cela semble une somme élevée pour le commun des mortels, la vérité est que des chiffres encore plus élevés sont traités à Hollywood au point que ce nombre est l’un des plus bas.

Cependant, il convient de noter que pour le deuxième film, 50 nuances plus sombresquant au troisième, 50 nuances libérées, les artistes ont pu négocier leur salaire. On ignore encore combien ils ont pris pour la suite de l’histoire d’amour entre Christian Oui Anastasia, mais vu le succès du premier volet, il était clair que le prix ne serait pas le même. Mais, bien qu’on ne le sache pas exactement, Valeur nette des célébrités estime qu’il a fini par être un nombre à sept chiffres.

Un prix qui, s’il est réel, semble tout à fait acceptable étant donné qu’à cette époque, les deux jamie dornan Quoi dakota johnson ils étaient déjà devenus des vedettes internationales. Et, bien que leur première victoire ne soit pas entièrement flatteuse, les acteurs sont maintenant devenus deux stars hollywoodiennes à part entière, ce qui inclut la possession d’une richesse inaccessible. Par exemple, dans le cas de Johnson, elle a atteint l’année dernière une valeur nette de 14 millions de dollars.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂