Primoz Roglic (Jumbo-Visma) remporte la première haute finition du Tour au sprint

CHANEL Montre CHANEL Première Rock cadran laqué noir bracelet triple-tour acier et cuir noir

Élégance et modernité sont les maîtres-mots de cette Première. Son bracelet en acier entrelacé de cuir noir porte un boîtier octogonal, symbolisant à la fois le bouchon du Chanel n°5 et la forme de la place Vendôme à Paris. Son cadran noir est rehaussé par de fines aiguilles et l'inscription CHANEL de couleur