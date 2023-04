Y a-t-il une scène post-générique dans « Super Mario Bros : le film ? »

in

Aujourd’hui un nouveau film d’animation d’Universal Pictures et Illumination est arrivé en salles, qui adapte la saga du jeu vidéo Mario Bros.

© IMDbSuper Mario Bros : Le Film.

Aujourd’hui, il a été créé « Super Mario Bros : le film »une nouvelle production animée qui vient de la main de éclairagel’atelier derrière Mon méchant préféré et Les minions. Il est distribué mondialement par Images universelleset devrait être un énorme succès au box-office. Ici vous pouvez lire notre avis sur le film.

l’intrigue de « Super Mario Bros : le film » suivre les aventures de Mario et Luigideux frères plombiers qui entrent dans un monde imaginaire pour sauver, avec Princesse Peachau royaume des champignons des méchants Bowser. La distribution des voix est composée de personnalités telles que Anya Taylor-Joy, Jack Black et Chris Pratt.

La tendance à mettre des scènes post-crédits dans les films a fait son apparition il y a plusieurs années et il ne semble pas qu’elle va disparaître de sitôt. « Super Mario Bros : le film » ne fait pas exception et comporte deux séquences post-crédit qui ajoutent une touche supplémentaire à l’expérience cinématographique.

Alors que la première séquence post-générique nous montre Bowser et fait allusion à une blague qui a été vue tout au long de l’heure et demie que dure le film, c’est la deuxième plus importante. Il s’agit d’une scène très courte qui indique qu’Illumination envisage de faire une suite centrée sur un personnage de super Mario Bros qui ne faisait pas partie de ce film.

+Où jouer à Mario Bros en ligne et gratuitement

Si regarder le film ou en parler vous a donné envie de jouer au jeu vidéo populaire de Nintendo, nous vous disons que vous pouvez le faire avec une connexion Internet, gratuitement et sans avoir besoin d’avoir une console. Il existe plusieurs pages Web qui vous permettent de profiter du jeu, l’une d’entre elles étant cette page.

