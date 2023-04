Google met à jour l’une de ses meilleures applications pour la première fois en 3 ans (mais ne vous attendez pas à voir de grands changements)

Audispray AUDIBABY - Hygiène de l'Oreille - De 0 à 3 Ans, 10 unidoses

Le soin Audibaby Hygiène de l'oreille Audispray est spécialement formulé pour laver régulièrement les oreilles de bébé et du jeune enfant. Il contient uniquement de l'eau de mer purifiée et microbiologiquement contrôlée, afin de garantir une utilisation sûre et efficace. Non diluée, la solution Audispray Baby est puisée dans des conditions spécifiques au fond de l'océan pour une pureté optimale. Hypertonique, elle est hautement concentrée en sel marin, minéraux et en oligoéléments. Ces composants naturels, dont les bienfaits pour l'organisme sont multiples, dissolvent naturellement le cérumen dans le plus grand respect du conduit auditif. Plus étroit et petit, celui-ci a tendance à s'encombrer et à s'obstruer plus rapidement. Un nettoyage non invasif est donc nécessaire. Pratique et confortable, son format goutte aide à éliminer facilement les impuretés et l'excès de cérumen sans risque de blessure. Il permet en effet d'administrer la juste quantité de solution dans l'oreille du tout-petit. Utilisée régulièrement, cette solution nettoyante neutre régule la quantité de cérumen et prévient les pathologies auriculaires, telles que la formation de bouchons, une otite externe ou autres sensations désagréables comme une baisse d'audition ou des vertiges. Ainsi, elle assure une hygiène parfaite des oreilles, sans avoir à recourir au coton-tige susceptible de blesser le tympan et de pousser le cérumen vers le fond du canal. Ce produit d'hygiène auriculaire 100 % naturel se présente sous forme d'unidose jetable. Il se glisse alors discrètement dans le sac à langer, pour suivre le bébé dans tous ses déplacements.