« La promesse » : l’histoire derrière la chanson titre de la série RTVE

Ferme des Chèvres Brasseuses Bière SAINT PAUL Triple - Pale Ale - Bouteille 33cl

Bière SAINT PAUL Triple - Pale Ale - Bouteille 33cl Intense et hypnotique Laissez-vous séduire par le goût unique de cette blonde triple. Vous apprécierez sa rondeur et sa fine amertume flânant en bouche. Une promesse pour l'exaltation de vos sens. Derrière sa robe légèrement ambrée, elle offre des arômes d’une grande richesse avec des saveurs de fruit, d’épice et de caramel. Elle reste légère pour une triple au goût prononcé. Bière non pasteurisée, non filtrée, refermentée en bouteille. Un léger dépôt de levure est donc naturel. A conserver verticalement et au frais.